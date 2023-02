Az első játékrészben javarészt mezőnymunka fojt, de mindkét kapusnak kellett kapaszkodnia egy-egy lövés után. A térfélcserét követően egyre jobban kirajzolódott, hogy ez egy egygólos mérkőzés lehet, és végül az is lett. Szegő szögletét a 70. percben Krupánszki lőtte a kapuba, ezzel a Tatabánya megszerezte a vezetést. Mint később kiderült, ez nem csak a vezetést, de a három pontot is jelentette, hiszen több gólt nem hozott a találkozó. Ezzel a Tatabánya továbbra is vezeti a bajnokságot, ám a pontkülönbség nem nőtt, hiszen a Veszprém és a Nagykanizsa is nyerni tudott - utóbbi ráadásul 7-0-ra.

NB III., Nyugati-csoport, 21. forduló

Opus Tigáz Tatabánya-Érdi VSE 1-0 (0-0)

Tatabánya, vezette: Szommer A. (Szabó D., Dobos D.)

Tatabánya: Lóth Péter - Hajas (Hadobás, 82.), Krupánszki, Székely, Katona - Kovács I., Szegleti, Forró (Kocsis, 61.) - Molnár T., Árvai, Szegő (Németh, 93.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Érd: Kertész Ferenc - Gubacsi, Fülöp, Pallagi, Gajda, - Pál (Csoma-László, 92.), Morvai, Révész (Kincses, 71.), Göblyös, Farkas, - Szabó Richárd. Vezetőedző: Ebedli Zoltán.

Gólszerző: Krupánszki (70.)