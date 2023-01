A napokban Szlovéniában, Mariborban rendezték a MEVZA-tornát, amely a korosztályos Európa-bajnoki selejtezősorozat első állomását jelentette. A nyolc csapatot felvonultató viadalon a magyar válogatott a csoportkörben Csehországot, majd Horvátországot is 3-2-re verte, a "csoportdöntőn" viszont 3-0-ra kikapott Ausztriától, így a második helyen jutott a legjobb négy közé.

Ott a házigazda (és későbbi győztes) Szlovénia ugyancsak 3-0-val bizonyult jobbnak a mieinknél, akik a harmadik helyért vívott mérkőzésen 3-1-re nyertek Izrael ellen. Ezzel a pozícióval Bodonyi Ákos szövetségi edző csapata továbbjutott a tavaszi második fordulóba.

A magyar válogatott keretébe a Dág KSE három játékost delegált Nyirák Martin, Pongó Zalán és Molnár Tamás személyében. Utóbbi ráadásul komoly egyéni elismerésben is részesült, hiszen a torna legjobb feladójaként bekerült a selejtezőtorna álomcsapatába is.

A dágiak sikeréről Kiss Kálmánt, a Dág KSE röplabda-szakosztályának vezetőjét kérdeztük.

– Tamást és Zalánt egy előválogatót követően három éve hívták be a válogatott keretbe, ahol azóta is megtartották a helyüket. Martin két éve kezdett el röplabdázni Dágon, de egy év után láttam rajta, hogy fizikálisan érett, ígéretes játékos, így őt is beajánlottam a válogatottba. Először a B-csapatba került, de ott olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy felkerült az A-ba. Azóta egyébként egy negyedik dági fiú, Tarsoly Sándor is bekerült a B-keretbe. Nagy büszkeség ez az egyesület számára, hiszen onnan válogatnak, ahol jó nevelőmunka folyik, a fiúk beválogatása pedig a nálunk végzett szakmai munka magas színvonalát is igazolja. Az pedig, hogy Tamás feladó poszton bekerült a torna álomcsapatába, külön öröm számunkra, hiszen ez a pozíció az egyik legfontosabb a röplabdában, magas szintű játékintelligenciát és technikai tudást kíván. Szakembereink közül elsősorban Buzás Miklós, Kabai Dániel és Tamasi Ákos nevét szeretném megemlíteni azok közül, akik ezekkel a srácokkal foglalkoztak, illetve foglalkoznak – tudtuk meg Kiss Kálmántól.

A sportvezető a jövőbeni tervekre is kitért:

– A srácok az U17-es mellett az U20-as csapatunkban is játszanak, emellett szerepelnek az NB II.-ben induló korosztályos válogatottban is. A klubedzések mellett szezononként 4-5 válogatott összetartáson vesznek részt. Zalán ráadásul az első bajnoki mérkőzés után a válogatott csapatkapitánya is lett, miközben Dágon egyébként Tamás a csapatkapitány. Az U17-es együttesünk egyébként jó eséllyel részt vehet majd a korosztály országos bajnoki döntőjében, amelyet egyesületünk szeretne rendezni Dorogon vagy Esztergomban, célunk a dobogós helyek valamelyikének megszerzése. A válogatott kerettagság még csak részsiker, én többre vágyom. Jó helyen vannak a fiúk Dágon, ha így fejlődnek, egy-két év múlva stabil tagjai lehetnek a felnőttkeretnek – tudtuk meg a szakembertől, aki azt is elmondta, hogy a női után a férfi röplabda is fejlődésnek indult hazánkban, hiszen ezen a selejtezőtornán magasabban rangsorolt nemzeteket sikerült legyőznünk.