− A minimum elvárásom az volt, hogy döntőt játsszak, ezért mindegyik meccsemet túlstresszeltem – mondta akkor az ezüstérmes. – Ahogy teltek a napok, egyre jobban játszottam, bár ez a döntőben már nem annyira látszott. Szinte az összes meccsem 3:1 lett, ezért a végén már éreztem a fáradtságot a lábaimban, és a döntő nem úgy sikerült, ahogyan elterveztem. Most azt kellene mondanom, hogy az ezüst­éremmel sem vagyok csalódott, és az is jól hangzik, hogy nem ért még el ilyen sikert magyar lány, viszont bennem van, hogy sokkal jobban is játszhattam volna az aranymeccsen. Az elmúlt három évben, főként a járványhelyzet miatt nem volt lehetőségem Eb-n elindulni, így annak örülök, hogy most itt lehettem, és elértem a pályafutásom eddigi legnagyobb sikerét.