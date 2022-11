A találkozó talán legnagyobb pikantériája, hogy a vendégek vezetőedzője az a Tombor Csaba, aki – nyugodtan fogalmazhatunk úgy – annak idején felépítette a „kis” Veszprém gárdáját…

– Kettős érzés kavarog bennem – emelte ki a tatabányaiak szakvezetője. – Anno én is itt bontogattam, mint edző a szárnyaimat. Örültem a lehetőségnek, és éltem is vele. Most a hétvégén pedig azok ellen kell vezetnem a csapatomat, akikkel évekig együtt dolgoztam. De ez nem jelenthet, és nem is jelent gondot, hiszen profik vagyunk.

Az elmúlt időszakban már-már mumusává vált a Fejér B.Á.L. Veszprém a Kék Tigriseknek. Az tény, hogy kellemetlen stílusú együttes a hazai, mivel viszonylag alacsony, mozgékony játékosok alkotják. Egyébként a MOL Tatabánya KC 14 ponttal, hét győzelemmel és mindössze két vereséggel a tabella harmadik helyéről várja a hétvégi összecsapást. Ezzel szemben a hazaiak két ponttal, az utolsó előtti helyen szerénykednek…

– Az ellenfél játékosainak többségét ismerem – hangsúlyozta Tombor Csaba. – Úgy gondolom, kellően felkészültünk „belőlük”. Így egyértelműen győzelemre számítok a szombati találkozón. A papírforma szerint is mi vagyunk az esélyesek, de ezt a pályán kell győzelemre váltani.

A vendégeknél Hornyák Bence még nem léphet pályára, de már elkezdte az edzéseket. A többiek viszont bevethetőek.

Kézilabda NB I., férfi, 10. forduló

Fejér B.Á.L. Veszprém – MOL Tatabánya KC

Veszprémi sportcsarnok, szombat: 16 óra.