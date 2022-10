November 4-én veszi kezdetét a női kézilabda Európa-bajnokság, amelynek házigazdái Észak-Macedónia, Mon­tenegró és Szlovénia lesznek. A tornára a magyar válogatott is kvalifikálta magát, a szerda délutáni edzés előtt a szövetségi kapitánnyal, a korábban többek között a korosztályos válogatottakat is nagy sikerrel irányító (2018-ban világbajnoki, egy évvel később Európa-bajnoki cím a juniorokkal) Golovin Vlagyimirral beszélgettünk.

– Bő egy éve lett a női válogatott szövetségi kapitánya. Mik a tapasztalatai?

– A jelenlegi keretből sok játékossal dolgoztam együtt a juniorválogatottnál, így jól ismerjük egymást. Jó a kapcsolatunk, élvezem a közös munkát, bízom benne, hogy ennek beérik a gyümölcse.

– Milyen céllal vágnak neki a kontinensviadalnak?

– A konkrét célokat a hétfői, Németország elleni mérkőzés után fogalmazzuk meg, ahogyan a végső, 18 fős Eb-keretet is azt követően hirdetjük ki (jelenleg 21 játékos készül a válogatottal Tatabányán – a szerk.) A végső cél természetesen a párizsi olimpiára való kijutás.

– A válogatott több játékosa is világraszóló korosztályos sikereket ért el az ön irányításával. A felnőttmezőnyben is számíthatunk tőlük hasonlóra?

– Tehetséges játékosaim vannak, akik az utánpótlás-korosztályokban a világ legjobbjai közé tartoztak, kritikus szituációkat is meg tudtak oldani. A felnőttmezőny azonban más, de ha megszerzik a kellő tapasztalatot, itt is sikeresek lehetnek.

– Két kulcsjátékosa, Háfra Noémi és Szöllősi-Zácsik Szandra is kiesett a balátlövő posztról sérülés miatt. Mennyiben változtatja ez meg a csapat játékát?

– Természetesen nagy érvágás számunkra az ő kényszerű hiányuk, hiszen jó átlövők nélkül nincs eredményes játék, de bízom a helyettük behívottakban. Természetesen más stratégiát is próbálunk, például a kétirányítós játékot.

– A hétvégén Románia és Németország ellen vívnak felkészülési mérkőzéseket. Hogyan szolgálja a felkészülést a két ellenfél?

– Különböző stílusú csapatokról van szó, így az Eb-ellenfeleinkre is tudunk készülni a velük vívott mérkőzések során. Éppen ezért mindenképpen hasznos lesz számunkra a két mérkőzés. Jelenleg sokat gyakoroljuk mind a támadójátékot, mind a védekezést, emellett sokat elemzünk.