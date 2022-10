Az élő Duna most is bizonyította, hogy halban gazdag. A horgászok öt óra alatt sok szilvaorrú-, dévér- és jászkeszeget fogtak, de akadt a horogra márna és leánykoncér is.

A versenyt két szektorban rendezték. Az A-ban az első helyet a felvidéki Földes Zoltán szerezte meg 12 kiló feletti fogással. A B szektor halban szűkölködött, itt Kállai Csaba győzött 3 kilóval.

Az eredményhirdetésen Osvald Zsolt ügyvezető elnök köszöntötte a versenyzőket és elmondta, a KEMHESZ az általa képviselt horgászok érdekében, az utánpótlás nevelés és a környezetvédelem mellett, fontosnak tartja, hogy tagjai a horgászat valamennyi válfajában képviseljék szűkebb hazánkat. Bővítsék elméleti és gyakorlati tudásukat, ezért is támogatják a hagyományteremtő, technikás versenyek megrendezését.

A feeder botos horgászat lényege hogy kapásjelző használata nélkül, a bot érzékeny hegye jelzi a hal horogra akadását. Az úgynevezett rezgőspicces botokat a parttal párhuzamosan, vagy csak kissé a víz felé fordítva helyezik el.

Így a zsinór előfeszítettsége miatt mozdulatlan marad, szélben és esőben is látványosan jelzi a kapást, ami könnyen megkülönböztethető a hullámzás keltette mozgástól. A hajlékony botok nagyon jól csillapítják a halak kirohanásait, a horgász végéig „érzi” a zsákmányt a horog végén.