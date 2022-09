A két csapat a múlt héten találkozott egymással, akkor a Nyerges győzött, és most is jobban kezdte a párharcot, Hajnal büntetőből szerzett gólt. A szünet után aztán beindultak a csapatok, az 51. és a 67. között négy gól is esett, ám ebből hármat a tataiak szereztek, ezzel meg is nyerve a forduló derbijét, így megőrizve a százszázalékos mérleget.

A Vértesszőlős még szerzett pont nélkül várta a Kecskédet. A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, a visszatérő Bognár Máté duplájával hamar kétgólos előnybe is került. A hatvanadik percben aztán megváltozott a mérkőzés képe, miután emberhátrányba került a Vértesszőlős, és a tíz ember ellen focizó Kecskéd, ha keservesen is, de megfordította a találkozót, így nagyon értékes három pontot vitt haza. A Vértesszőlős így három forduló után nulla ponttal sereghajtó.

A meglepően jó szezonrajtot bemutató Vértessomló háromesélyes mérkőzésen várta a Tátot. A mérkőzés eleje még ötven-ötven volt, de Koller Máté találata után a Vértessomló jóval jobban szerepelt. A szünet után Batin Ábel gyönyörű szólója után már kettő volt a hazaiak fórja, és nem volt kérdés, hová kerül a három pont. Nagy Géza, a hazaiak vezetőedzője duplán is örülhetett, hiszen a kapott gól nélküli győzelem mellett megszületett unokája is vasárnap.

A listavezető (a Tatánál egyel több meccset játszó) Koppánymonostor szomszédvári rangadót vívott az Almásfüzitő ellen. Az első félidőben jól állták a sarat a vendégek, de aztán a félidei megbeszélés jól sikerült Vigh Lászlónak, hiszen egy jóval eredményesebb Monostor jött ki, és végül öt gólig meg sem állt – bár ehhez kellett a vendégkapus kiállítása is.

Az Esztergom és a Bábolna azonos pontszámmal várta a fordulót, így biztos volt, hogy szoros és jó meccset játszanak majd egymással. A Bábolna kispadján mindössze egy mezőnyjátékos ült, de a kezdőcsapatban lévők mindent megtettek, és az első és a második félidőben is betaláltak. A hosszabbításban egy szabadrúgást követően Klátyik még szépített, de az egyenlítés nem sikerült, így nagyon fontos három pontot harcolt ki a Bábolna Esztergomban.

A Környe és a Sárisáp is nyeretlenül várta a hétvégét, egymás ellen akartak javítani. Ez most Gulyás Tamáséknak sikerült, egy gólgazdag és hibákban gazdag mérkőzésen. A kétgólos hazai vezetésről még felállt a Sárisáp, de a hazaiak még tartogattak hármat. Ezzel a Környe megszerezte az első győzelmét, a Sárisáp továbbra is egy ponttal áll.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 4. forduló

Nyergesújfalu SE–Tatai AC 2-3 (1-0)

Nyergesújfalu, vezette: Linn K. (Faragó Gy., Hegedüs P.). Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh, Hajnal, Tóth, Farkas, Szoboszlai (Vass, 58.), Farkas, Mann, Molnár A. (Vida, 84.), Manga M. (Takács, 58.). Vezetőedző: Darabos Gábor. Tata: Szabó T. – Felső, Méhész (Kisék, 63.), Zuggó (Lázár, 93.), Mészáros, Terplán, Kiprich, Györgykovács, Visnyovszki, Martonfi, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland. Gólszerzők: Hajnal (17., 63. – mindkettőt büntetőből), illetve Kiprich (51.), Felső (65.), Martonfi (67.). Jók: Balogh, Farkas, illetve mindenki. Kiállítva: Cseh (95., Nyergesújfalu).

Darabos Gábor: – Őszinte részvétemet szeretném kifejezni csapatom nevében Lakatos Szilárd családjának. Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de sajnos a helyzeteinket sorra elrontottuk, a szünet után gyorsan a kapott három gól megpecsételte a sorsunkat. Gratulálok a Tatának.

Wéber Roland: – Csak egy idézetet szeretnék ma írni Lakatos Szilárd (Dura) emlékére! „Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben!” Isten veled, Dura!

Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSK 2-3 (2-0)

Vértesszőlős, vezette: Kreitl T. (Marosi M., Fekete B.). Vértesszőlős: Kovács – Polyák, Bognár, Wágner (Vaczula, 62.), Tóth B. (Hideg, 62.), Fekete (Nagy, 46.), Szőke, Dombai, Jónás, Kocsis, Bencsik. Vezetőedző: Kiprich József. Kecskéd: Grósz – Neckernusz (Kalóczkai, 69.), Gyenes, Vadkerti (Schmidt G., 46.), Schmidt L., Greskó, Plotár, Neukunft, Tomayer, Dikasz, Harsányi (Czékmány, 69.). Vezetőedző: Linczmaier László.Gólszerzők: Bognár (7., 45.), illetve Plotár (62.), Neckernusz (66.), Kalóczkai (90.). Jók: senki, illetve Neukunft, Greskó, Schmidt L., Plotár.

Kiprich József: – Egy teljesen nyert meccset vesztettünk el. A hatvanadik percben volt egy óriási fordulat, tizenegyes és piros lap, de teljesen megérdemelt volt.

Linczmaier László: – Őszinte részvétünk Lakatos Szilárd családjának. Nagyon-nagyon sajnáljuk! A mai győzelmet Vadkerti Nándi ma született gyermekének ajánljuk! Jó egészséget kívánunk neki! A meccsről annyit, hogy a játék nagy részében az történt a pályán, amit a hazaiak szerettek volna, de nem adtuk fel, és fordítottunk.

Vértessomlói KSK–DG Tát SE 2-0 (1-0)

Vértessomló, vezette: Derecskei B. (Urbanics Á., Ombódi I. B.). Vértessomló: Kalmár – Tóth, Erdei, Koller, Pető (Erl, 90.), Batin, Kovács K. (Eigner, 77.), Földi (Éliás, 61.), Kovács S., Balogh, Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza. Tát: Koller F. – Sáros, Rábl, Tirpák (Varga, 66.), Dékány (Budavári, 84.), Koller T. (Szalai, 76.), Putnoki, Jámbor (Farkas, 63.), Tillman, Páldi, Chrompota (Szabó, 88.). Vezetőedző: Szabó Attila. Gólszerzők: Koller (38.), Batin (47.). Jók: Batin, Tóth, Balogh, illetve Koller F.

Nagy Géza: – Ma több nagy boldogság ért, de nagyon örülök a győzelemnek. 1-0 után nem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele.

Szabó Attila: – Rossz periódusban vagyunk, de össze kell tartanunk és együtt megoldani a problémákat. Somlónak gratulálok a három ponthoz.

Koppánymonostori SE–Almásfüzitői SC 5-0 (0-0)

Koppánymonostor, vezette: Erdélyi D. (Tomacsek B., Kun P. A.). Koppánymonostor: Boros – Bilkó (Alasztics, 76.), Venczel (Simonka, 54.), Csapó, Sinkó, Valkó M., Fodor (Hegedüs, 69.), Valkó G., Dávid (Sallai, 83.), Korcsok, Tímár (Rába, 54.). Vezetőedző: Vigh László. Almásfüzitő: Német T. D. – Szalai, Soós, Bombicz (Matláry, 71.), Kuzma (Minárcsik, 16.), Bozori, Farkas, Maksikchuk, Torday (Tóth, 73.), Németh (Patócs, 71.), Galambos. Technikai vezető: Lencse Balázs. Gólszerzők: Bilkó (56.), Maksimchuk (67., öngól), Korcsok (76., 89.), Rába (80.). Kiállítva: Németh T. D. (73., Almásfüzitő). Jók: mindenki, illetve Maksimchuk, Soós.

Vigh László: – Az első fél­időben nem volt meg a ritmusa a játékunknak, kicsit lassúak voltunk, nem jó döntéseket hoztunk. A félidőben ezeket meg tudtuk beszélni, és a szünet után dominálni tudtunk, és berúgtuk a helyzeteket. Nagyon örülök a győzelemnek, és annak is, hogy ennyi szurkoló kilátogatott a mérkőzésre. Innen is köszönetemet fejezem ki számukra.

Lencse Balázs: – Megérdemelt hazai győzelem született, bár az eredmény az túlzó. Egy jó hazai csapatnak nem kellett volna ennyi bírói segítség.

FC Esztergom–Bábolnai SE 1-2 (0-1)

Esztergom, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Gabala Zs.). Esztergom: Monori – Krausz (Klátyik, 46.), Várszegi B., Besey, Faragó M., Gyebnár (Bugjó, 74.), Bereczki (Varga, 79.), Sándor, Bokros (Ódor, 46.), Tahon (Németh, 54.), Barlangi. Vezetőedző: Spóner József. Bábolna: Szabó B. – Szabó Á., Takács B. (Varga, 46.), Karvaj, Soha, Szendi, Németh, Hajnal P. (Soós, 90.), Kiss, Hajnal K., Végh. Vezetőedző: Józsa Péter. Gólszerzők: Klátyik (91.), illetve Hajnal P. (36.), Kiss (68.). Jók: Várszegi B., Faragó M., Besey, Klátyik, illetve Hajnal K., Végh, Soha.

Spóner József: – Sajnos ma a végjátékban nem volt pontos a csapatom, ezért nem tudtunk pontot szerezni. Gratulálunk a bábolnai csapatnak a győzelemhez, és további sok sikert kívánok.

Józsa Péter: – Szűk kerettel érkeztünk, de aki ott volt, az maximálisan odatette magát.

Környe SE–Sárisápi BSE 5-3 (2-0)

Környe, vezette: Hegedüs R. (Vojvoda M., Huszka D. L.) Környe: Bódis – Jónás R. (Igaz, 90.), Mig (Szerencse M., 84.), Zelenai (Alapi, 87.), Békefi, Szerencse D., Patyi (Horváth, 73.), Szabó, Kósa, Jónás J. (Kántor, 17.), Stefán. Vezetőedző: Gulyás Tamás. Sárisáp: Sándor G. (Tőzsér, 84.) – Papp, Marczinkó, Berkeszi (Sárközi, 61.), Manger, Válent, Jurásek J., Yousif, Bojtor, Karcagi, Szolik (Cauxeiro, 73.). Vezetőedző: Csapó Károly. Gólszerzők: Jónás J. (4.), Stefán (19.), Zelenai (58.), Kántor (62.), Horváth (81.), illetve Jurásek J. (50., 84.), Marczinkó (53.). Jók: mindenki, illetve Jurásek J., Marczinkó, Yousif.

Gulyás Tamás: – Gratulálok a csapatomnak, ideje volt már, hogy szerezzünk pontokat. Meg is érdemeltük. További sok sikert a Sárisápnak!

Csapó Károly: – Két egyéni hibából komoly hátrányba kerültünk. A szünet után hamar kiegyenlítettünk, bíztunk benne, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést. Sok hiányzónk volt ismételten, nagyon fiatalok vagyunk, de többet kell beletenni a mérkőzésekbe. Gratulálok a Környének.