Az Ifjúsági Európa-Bajnokság megnyitóján a Welsh-Póni Farm képviseletében a tulajdonos Takács Zoltán lányai, Alíz és Zoé vitték be a Magyar Lovas Szövetség zászlaját póni fogatukkal. A mindössze 3 éves lányok a megnyitó ünnepségen a résztvevő 17 nemzet előtt vonultak végig.

Az Európa Bajnokságon 106 résztvevő mutatkozik be, köztük az egyik Welsh B fedezőmén, Shongwriter is. Takács Zoltánék tulajdonában lévő ló a 6 fős magyar csapat tagja is és képviseli a Welsh Póni Farmot és egyben kishazánkat is – Adta hírül közösségi oldalán Naszály Község.