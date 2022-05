Teljesen megtelt szombaton a Czibor Zoltán Emlékszoba, ahol az Aranycsapat legendás balszélsőjének életéről szóló kötetet mutatták be. A könyvet Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, Turi Zsolt helytörténész, Szabó Csaba levéltáros és Pokornyi Gábor történész írták. Az Aranycsapat legendás balszélsőjéről szóló kötet ötlete 2019-ben fogalmazódott meg a szerzőkben.

– 2001 óta működik az emlékszoba Komáromban, így jutott eszünkbe, meg kellene írni Zoli bácsi élettörténetét úgy, ahogy eddig még senki nem tette. Korábban is fantasztikus könyvek jelent meg, de nekünk az internet is segítségünkre volt. Sok olyan információt tudtunk összegyűjteni, amelyeket a korábbi szerzőknek nem sikerült – idézte fel Számadó Emese.

A pandémia akadályozta a könyv megjelenését, hiszen nem lehetett a közgyűjteményekben kutatni. Végül 2021 augusztusában jelent meg a Czibor-könyv, amikor Czibor Zoltán szobrát is felavatták a városi sporttelep előtt. Hivatalos könyvbemutatót azonban eddig nem tudtak rendezni, szintén a járványhelyzet miatt.

Résztvevők - A könyvbemutatón számos hajdani kiváló helyi, illetve Komáromhoz kötődő labdarúgó is részt vett, például Horváth Gyula, Kozenkow Ferenc, Radics Sándor, Nagy Antal, Turi Győző, valamint egykori sportvezetők, szakvezetők is megjelentek. Ott volt Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, Bozsik Péter labdarúgó edző, valamint a Ferencváros és a Csepel képviselői, amely csapatokban többek között Czibor egykor focizott. Mellettük Czibor Lívia, Czibor Zoltán unokahúga is elfogadta a szervezők meghívását.

Dr. Molnár Attila polgármester is méltatta a könyvet, hangsúlyozta, már annyi példány elfogyott, hogy a második kiadás is megjelent. Hozzátette, fontos, hogy megőrizzék a városban Czibor Zoltán emlékét, szellemiségét.

A megnyitót követő vetített képes előadás során megismerhették a résztvevők a kötet tartalmát, amelyet Turi Zsolt, Szabó Csaba és Pokornyi Gábor tartott. A könyv elején történeti áttekintés olvasható, a második felében pedig olyan emberekkel készült interjúk, akik ismerték a focistát.