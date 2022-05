A tatai Eötvös József Gimnázium fiú párbajtőrcsapata korcsoportjában az első helyen végzett, de egyéniben is előkelő helyen zártak a tataiak. A párbajtőrmezőny igazán népes és erős volt, több mint ötszázan indultak, köztük korosztályos világbajnoki versenyzők is. A tatai Eötvös-gimnázium csapatában Dettre Domonkos, Horváth Levente Zétény és Keresztes Ádám vívtak, utóbbiak az OMS Tata versenyzői. Plásztán Attila, a tatai vívóklub elnöke lapunknak elmondta, a fiúk szoros asszók után jutottak el a döntőig, ahol a Miskolci Herman Ottó Gimnázium csapatát is legyőzték.

Egyéniben Keresztes Ádám az ötödik korcsoportban sokáig veretlen maradt, csak a később győztes, Pelle Domonkos tudta megállítani a négy közé jutásért vívott asszóban. Így a tatai vívó a hetedik helyen zárt. Az első korcsoportban pástra lépő Tóth Gergő, a tatai Vaszary János Általános Iskola tanulója, aki szintén az OMS Tata vívója, az ötödik helyen végzett.