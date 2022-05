Gólgazdag mérkőzésen, magabiztos győzelmet aratott szezonbeli utolsó hazai összecsapásán a Tatabánya. Az élvonaltól búcsúzó hírös városiak, csak időnként tudták megfékezni a Kék Tigriseket.

Kézilabda NB I., férfi, 25.forduló

Grundfos Tatabánya KC – Kecskemét 42-34 (21-15)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, 1700 néző, vezette: Paksa D., Vastag S.

Tatabánya: Bartucz – Juhász Á. 5, Ancsin 9, Fotache 1, Stojnic, Urban 3, Sunajko 8. Csere: Wyszomirski (kapus), Hornyák B. 3, Hornyák P. 3 (3), Győri M. 3, Usal 2, Bodor 1, Fekete D. 2, Zdolik 2, Bognár N. Edző: Dragan Djukics.

Kecskemét: Deményi – Országh, Enomoto 3, Vetési 2, Szrnka, Simon B. 5, Menyhárt 9 (6). Csere: Marczika (kapus), Mazák 1, Karai 5, Csordás 2, Hiramoto 5, Szeverényi 2, Horváth A. Edző: Bencze József.

Az eredmény alakulása, 4.p.: 4-4, 13.p.: 9-5, 22.p.: 12-10, 26.p.: 17-12, 34.p.: 24-16, 44.p.: 33-23, 53.p.: 39-28, 57.p.: 39-32.

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 6/6.

A lelkes drukkerek az idény utolsó hazai mérkőzésén is nagyon jó hangulatot teremtettek. Ezt pedig sok góllal igyekezett meghálálni a Tatabánya. Azonban négy-öt perc kellett a Kék Tigriseknek ahhoz, hogy belelendüljenek. A 20. perc táján kissé megállt a házigazdák „szekere”, de Ancsin góljainak köszönhetően gyorsan helyre állt a pályán a rend.

A csapat látványos mérkőzésen „búcsúzott” (Forrás: Székely-Marosi Kata / tatabanyahandball.com)

Szünet után is a Bányász akarat érvényesült a küzdőtéren, még annak ellenére is, hogy a vendégek többször is megpróbálkoztak a hét a hat elleni játékkal. A második félidő derekán aztán tízre nőtt a kék-fehérek előnye, és ezzel minden lényeges kérdés el is dőlt. A meccsen hét és fél hónap kihagyás után ismét pályára lépett Hornyák Péter, a házigazdák távozó vezetőedzője pedig győzelemmel búcsúzott a tatabányai publikumtól.

Dragan Djukics: – Rendkívül szórakoztató meccs volt, legalábbis a közönség számára, hiszen több mint hetven gól született. Összességében jól játszottunk. Nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak az edzője lehettem. A szurkolóknak pedig örök hálám, hogy a nehéz időkben is kitartottak mellettünk.

Bencze József: – Ezen a mai estén a Tatabánya nagy akarattal, jó tempóban kézilabdázott. Ám ezt az iramot csak részben, illetve a találkozó egyes periódusaiban tudtuk tartani.