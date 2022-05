– Az idei évünk fantasztikus volt, ez a klub történetének eddigi legjobb eredménye – mondta Berecz Dezső, a klub elnöke az utolsó hazai meccset követő éremátadón, kitérve arra is, hogy három korosztályban is van csapatuk, amelyek mindegyike dobogós helyezést ért el. Az U19-es csapat harmadik lett, ahogy az U14-es is.

– 2010-ben lettem a klub elnöke, akkor csak egy csapat volt, a korosztályos gárdák nem voltak felépítve. A megyei harmadosztályban kezdtünk, 2017-ben jutottunk fel az első osztályba. Féltünk, hogy mi lesz, de minden jól alakult, a 11. helyen zártunk – idézte fel Berecz Dezső.

Eleinte a biztos bennmaradás volt a céljuk, de mindig kicsivel előrébb jutottak. Idén szerettek volna mindenképpen dobogós helyen végezni. Az aranyérmet még nem tudták megszerezni, de az ezüstnek is örülnek.

– Dr. Molnár Attila polgármester is sokat segített nekünk abban, hogy létrejöhessen ez a létesítmény, a mi szentélyünk, ahol mindig családias a hangulat – hangsúlyozta a klub elnöke. – A srácok rengeteget dolgoznak, komolyan veszik a futballt.

A kiemelkedő egyéni teljesítményeket is méltatták. Az U19-es bajnokság gólkirálya is a Monostor játékosa lett, Tóth Ádám személyében, akit a felnőttcsapatba is szeretettel várnak. A felnőttek között is lila-fehér játékos, Fodor Martin vezeti a góllövőlistát, a cím sorsa az utolsó, Zsámbék elleni meccsen dől el, az alapszakasz legeredményesebb játékosa azonban már biztosan ő volt.

Az örömbe némi keserűség is keveredett, hiszen a csapatkapitány, Pekler Barna sérülés miatt befejezi pályafutását. Berecz Dezső hangoztatta, Pekler csupa szív játékos, hozzáállása, alázata az egyesület irányába egyaránt példamutató. Az egyesületnél a jövőben is számítanak rá, négyes számú mezét pedig visszavonultatják.

Az érmeket dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, az MLSZ megyei társadalmi elnöke, dr. Molnár Attila, Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója, Horváth Gyula sporttanácsnok és Czita János alpolgármester adták át. Az egyesület idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, ennek alkalmából a díjátadók is átvehettek egy-egy lila tollat, amelyet Berecz Dezső az alábbi szavak kíséretében adott át a polgármesternek:

Bízunk abban, hogy vastagon fog majd!