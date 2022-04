A gombfoci hazánkban a XX. század első évtizedeiben alakult ki és hamar teret hódított magának. Nagyon sokáig kézzel pöckölték a labdát, ami egy kis korong, azonban az évtizedek során nagy fejlődéseken ment át ez a sport is. Komáromnak 1969-tól van hivatalos gombfoci csapata.

Igaz, volt egy körülbelül tizenöt-húsz éves kihagyás, hiszen többeknek családja lett és sokakat lefoglalt a munka, a karrier, de végül rájöttünk, hogy nem lehet gombfoci nélkül élni

-jegyezte meg Tóth Béla, a Komáromi Kassák Klub Asztali Labdarúgó Szakosztály Gombfoci Csapatának vezetője, aki azt is elmondta, hogy aki azt hinné, hogy egy könnyű sportól van szó, az nagyot téved: az edzések és a mérkőzések nagy koncentrációt, pontosságot jó állóképességet és kimagasló kézügyeséget igényelnek. A szabályok a klasszikus labdarúgás szabályain nyugszanak. A gombfocista pályafutása egy minősítéssel kezdődik: először az úgynevezett minősítetlen versenyeken indul, ahol ha jó eredményeket ér el és elér egy bizonyos pontszámot, akkor felléphet a harmadosztályba. Ezt követi a másodosztály, majd az első osztály.

Csapatunk számára szeretnénk biztosítani az utánpótlást, ezért bíztatom a szülőket, hogy ha idejükből kitelik, hozzák el egy-egy edzésre a gyermeküket, hiszen a gombfoci amellett hogy jó szórakozást és izgalmas kikapcsolódást jelent, nagyon jól fejleszti a kézügyességet, a technikai ügyességet és a koncentrációt

-emelte ki a csapatvezető.

A Komáromi csapat jelenleg az NB II.-ben játszik azonban a tavaszi fordulóban a második helyen végeztek és ha ugyanezt a teljesítményt meg tudják ismételni, az NB I.-ben folytathatják tovább. Az együttes jelenleg hat főből áll. A kétfordulós bajnokságon kívül körülbelül mintegy harminc versenyt is rendeznek Magyarországon, melyeknek nagy részén igyekeznek ott lenni a komáromiak is.

A következő fordulóra november 23-án kerül sor Budapesten, amikor is eldől, hogy a komáromi gombfocisok feljutnak-e az NB I.-be, ahol már az élmezőny vár rájuk.