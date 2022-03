A Kék Tigrisek ha csodát nem is tettek az utolsó Európa Liga-találkozójukon Schaffhausenben, azért szégyent sem vallottak, különösen, hogy a mostanában ügyeletes gólvágójukat, Zdolik Bencét, illetve a kiváló formában lévő Bartucz László kapust is nélkülöznie kellett Dragan Djukics vezetőedzőnek. A szakmai stáb abban bízik, hogy a hétvégi összecsapáson már mindketten a gárda rendelkezésére állnak. A Bányászra most három hazai mérkőzés vár, amelyek közül egyik sem ígérkezik könnyűnek, de a szurkolók hathatós támogatásával mind a hat pontot megszerezhetik a Kék Tigrisek, ezzel esélyt teremtve maguknak a jobb pozíciók valamelyikének elérésére a tabellán.

Kézilabda, NB I., férfi, 18. forduló

Grundfos Tatabánya KC–Dabas

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, vasárnap, 18 óra.

A Nyugati csoportban második helyen végző és a felsőházi rájátszásra nyolc pontot magával vivő, azt a negyedik helyen kezdő komáromi csapat a patinás fővárosi gárda fiataljaihoz utazik. Az FTC a Keleti csoport negyedik helyéről érkezik, ahonnan négy pontot hoz magával és ezzel jelenleg a nyolcadik helyen áll a felsőházban. Mint Nagy Péter, a KVSE edzője elmondta, nagy tempójú mérkőzésre számít, ahol bízik a győzelem megszerzésében, de ehhez okos, türelmes játékra lesz szüksége csapatának.

NB I. B., Nyugati csoport, felsőházi rájátszás, női, 1. forduló

FTC U19–Komárom VSE

Budapest, szombat, 17 óra.

Az alapszakasz utolsó fordulójában a hatodik helyezett Balatonfüredet látják vendégül a kilencedik, utolsó előtti helyen álló komáromiak. – Két leggól­erősebb játékosunk, Harsányi Gergely és Nagy Ábel is hiányozni fog, előbbi hátfájdalmak, utóbbi betegség miatt, így nem mi vagyunk az esélyesek – nyilatkozta a KVSE férficsapatát is irányító Nagy Péter.

Nyugati csoport, alapszakasz, férfi, 18. forduló

Komárom VSE–BFKA-Balatonfüred

Komárom, szombat, 17.30.

Utolsó alapszakaszbeli mérkőzésükre készülnek a tataiak, akik már biztosan a felsőházban folytatják szereplésüket. Alapszakaszbeli utolsó ellenfelük az a kisalföldi csapat, amely nyolc győzelemmel és kilenc vereséggel a hetedik helyen áll a tabellán, három helyezéssel és ugyanennyi ponttal lemaradva a Sibalin-legénységtől. A találkozónak tehát „csak” annyi a tétje, hogy hányadik helyen zárják az alapszakaszt a tataiak. Ősszel egyébként Tatán 31-25-ös vendégsiker született, a TAC-nak tehát itt a remek alkalom a visszavágásra.

ETO UNI Győr–Tatai AC

Győr, vasárnap, 18 óra.

A válogatott világbajnoki selejtezői miatti háromhetes szünetet követően folytatódik a bajnokság. Mind a 12. helyezett Pécs, mind a 10. Oroszlány számára kiemelten fontos lesz a ma esti összecsapás, hiszen a házigazda csak egy győzelemmel tarthatja meg esélyét a középházba jutásra, míg ugyanehhez a Lionsnak már csak egy sikerre van szüksége az alapszakaszból hátralévő három mérkőzésén. A papírforma alapján ez tűnik a leginkább nyerhető meccsnek Sebastjan Krasovec csapata számára...

Kosárlabda, NB I. A., alapszakasz, férfi, 24. forduló

Pécsi VSK-Veolia–MVM-OSE Lions

Pécs, péntek, 18 óra.

Holnap a női élvonalbeli rögbibajnokság tavaszi szezonja is kezdetét veszi. A tornarendszerű bajnokság ötödik körének Esztergom ad otthont, ahol a házigazda Esztergomi Vitézek RAFC mellett a Budapest Exiles RC, a Budapest Medvék RCE, a Fehérvár RC és a Honfoglalók RC lép pályára. A tornát körmérkőzéses formában rendezik.

Rögbi, női bajnokság, NB I., 5. forduló

Esztergom, szombat, 11 óra.

A hazaiak a hatodik, a vendégek a kilencedik helyen állnak a bajnokságban. A papírforma hazai sikert ígér, mivel a szentesi együttes jóval rutinosabb, tapasztaltabb, mint a jórészt ifjúsági és serdülő pólósokkal felálló Tatabánya. Ennek ellenére Zantleitner Krisztina, a vendégek vezetőedzője bízik abban, hogy tanítványai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megnehezítsék a házigazdák dolgát. Arról nem is szólva, hogy a TVSE-nek jól jönne a bajnokság alapszakaszának hajrájában néhány bravúrpont.

Vízilabda, OB I., női, 16. forduló

Szentes–TVSE Vízilabda Kft.

Szentes, szombat, 16 óra.