A tatabányaiak február 21-én hétfőn délután keltek útra a portugál fővárosba. Az utazás előtt még edzettek egyet, majd videofelvételek alapján elemezték a Sporting stílusát, játékát. A mérkőzés esélyeiről Sibalin Jakab edzőt kérdeztük.

– Csapatunk javuló formát mutat – emelte ki Dragan Djukics mester jobb keze. – Ám eközben rengeteg energiát emészt fel a heti két tétmérkőzésen történő helytállás. A Sporting – az első meccsünkön is bizonyította, hogy – jó csapat. Minden bizonnyal a keretük is bővebb, mert nálunk az is gondot okoz, ha egy-két játékosunk megbetegszik vagy megsérül, akkor nagyon nehezen tudjuk őket pótolni, mivel a mi keretünk szűkösebb. Ez nem magyarázkodás, hanem ezek a tények. Amennyiben meg tudjuk ismételni a görög AEK elleni játékunkat, illetve a Szegeden, az első játékrészben mutatott teljesítményünket, akkor megnehezíthetjük a házigazdák dolgát. Kérdés, hogy mennyire bírjuk majd erővel. Feltett szándékunk, hogy egy jó meccset játszunk, és minél nagyobb küzdelemre késztessük a portugál gárdát.

A tatabányaiaknál Wyszomirski kapus betegeskedik, a beállós Usal a térdével bajlódik, míg Bognárt hasfal-sérvvel már meg is műtötték. Rájuk biztosan nem számíthat a vezetőedző, Dragan Djukiics.

A mérkőzést lengyel játékvezetők – Leszczynski és Piechota – dirigálják.

Kézilabda EHF Európa Liga, férfi, D-csoport, 8. forduló

Sporting CP (portugál) – Grundfos Tatabánya KC

Lisszabon, Pavilhão João Roch Aréna, kedd: 18 óra 45.