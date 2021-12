Az eseményen több egykori olimpikon, illetve táborvezető is részt vett. Mindannyian megosztottak néhány gondolatot arról, hogy milyen emlékek fűzik az edzőtáborhoz. Sákovicsné Dömölky Lídia, Budapesten élő főfoglalkozású nagymama természetesen a mai napig is figyelemmel kíséri a magyar vívósportot, jelenleg is jár versenyekre és ahogyan a magyar vívókról összességében, úgy a tataiakról is jó véleménnyel van.

– 1953 és 1970 között rendszeres vendége voltam az edzőtábornak, elsősorban természetesen a világbajnokságok és az olimpiák előtt. Csodálatosak az itteni emlékek, hiszen azt tehettem, amit szerettem: vívtam. Sokszor szinte ki kellett dobni minket az edzőteremből, hajnalban pedig már sorban álltunk a bejáratnál, hiszen akkoriban vezették be a találatjelzőt, és minél többet szerettünk volna gyakorolni vele. Egyébként is különleges élmény volt itt lenni és találkozni a különböző sportágak képviselőivel. Családias volt a hangulat, komoly társadalmi élet zajlott, nem bújtunk be a szobáinkba szabadidőnkben. Táncoltunk, filmeket néztünk és rengeteget beszélgettünk – tudtuk meg a 85 esztendősen is kiváló egészségnek örvendő olimpiai bajnok tőrvívótól, aki azt is elárulta, hogy nem csak az edzőtábort ismeri Tatáról, hiszen annak idején sokat jártak futni az Öreg-tóhoz, úszni a Fényesre, vagy éppen szaunázni a Kristályba.

NévjegySákovicsné Dömölky Lídia 1936. március 9-én született Budapesten. Tőrvívóként ért el sikereket: 1964-ben, Tokióban olimpiai bajnok lett a magyar női csapattal, 1960-ban, Rómában és 1968-ban, Mexikóvárosban ezüstérmes lett. Egyéniben egyszeres (1955), csapatban négyszeres (1953, 1955, 1959, 1967) világbajnok, egyéniben Universiade-győztes (1963) és hétszeres magyar bajnok. Idén megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.