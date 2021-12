– Bár ebben a szezonban már kétszer is kikaptunk tőlük, és ezúttal is nehéz meccsre számítok, most mindenképpen győzni szeretnénk. Ellenfelünk a vártnál jóval gyengébben szerepel a bajnokságban, ezért hét közben ismét edzőt váltottak. Számukra fontosabb a két pont, ami görcsössé teheti őket, mi pedig egyébként is jobb formában vagyunk – mondta Nagy Péter, a KVSE edzője.