A jóízű disputa során sok minden szóba került, például, a székesfehérvári híradásipari technikum, melynek akkori diákja a királyok városában olvasta fel először verseit a nagyobb nyilvánosság előtt. A beszélgetést megkönnyítette, hogy az életkorból fakadó közös múlt metszéspontjaiban Faludi Ádám irodalomi, művészeti munkássága állt. Ehhez azért kellő derű is társult, hiszen a hallgatóság pontosan értette, akár maga is részese volt, mindazoknak a művészeti eseményeknek, melynek motorja mindig Faludi progresszivitása volt.

Faludi Ádámot (balra) Kakuk Tamás kérdezte a Tavaszi Fesztivál programján

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A társalgás során a költő, író verseit is felolvasta a hallgatóságnak, szólt arról is mit jelentett számára a költészetéért kapott József Attila-díj, valamint a prózai munkáival kiérdemelt Márai Sándor-díj. Az irodalmi est baráti beszélgetéssel zárult, melybe belefért a pohár borral való koccintás is.

A Tavaszi Fesztivál a városban több helyszínen kínál változatos programokat. Az Agorában többe között láthatta a közönség Ramazuri címmel a Duda Éva Társulat tánc-színházi előadását is, de kiállítás megnyitó, koncert is szerepel a programsorozatban, amely március 28-án zárul. A fesztiválról részletek a vertesagoraja.hu weboldalon.