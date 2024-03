– Szeretetet és szépséget szeretnék adni másoknak a rajzaimmal. Amikor azt mondjuk valakinek, hogy a rajz képes megváltoztatni egy ember életét, sokszor kétkedő pillantásokat kapunk – hiszen ez csak rajzolás, ez csak egy hobbi. Néha csak egy új hobbi kell, hogy szebb legyen az élet – vallja Schäffer Lászlóné, aki pár esztendeje kezdett el foglalkozni a festészettel.

Autodidakta módon vágott bele. Eleinte könyvekből ismerkedett a jobb agyféltekés rajzolás módszerével, később elvégzett egy tanfolyamot, s mivel pozitív élményként élte meg a fejlődését, kereste és ma is keresi a lehetőségeket, hogy minél több dolgot megtanulhasson. Azt is vallja, hogy a tehetség mindenkiben ott rejlik és megfelelő segítséggel utat is tör magának: „ahogy a kezemben tartottam az első saját rajzomat, rádöbbentem, hogy ez én vagyok, én rajzoltam…”

Tatár Zsuzsanna ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a tárlatot, aki szintén alkotó, és ugyanazon az úton halad, mint a vértessomlói festő, csak korábban tette meg az első lépéseket.

Schäffer Lászlóné képeit a környei művelődési ház nyitva tartási idejében lehet megtekinteni.