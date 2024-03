A kiállítás a tatai zsidó közösség életét mutatja be

− A koncentrációs táborokban a nők értéktelenebbek voltak a férfiaknál munkavégzésük, teherbírásuk miatt. Ráadásul, ha egy nőnek gyermeke is volt, akkor az még jobban lecsökkentette az értékét. Ezeknek a nőknek és a gyerekeknek csak nagyon kis része élte túl a megpróbáltatásokat. Míg az erősebb férfi, még ha testben és lélekben meg is törten, de túlélhette a munkatábort. Ez látható az utolsó falrészlet magányos sárga alakján is − magyarázta Szűcs József, aki hozzátette, hogy a falon kihelyezett táblákon a tatai zsidóság története is olvasható lesz. A kiállítás másik része a földszinten kap helyet, ahol a zsinagóga történetét szeretnék megmutatni.

Felépítették az egykori tóraszekrény másolatát

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Megpróbáljuk megidézni a valamikori épület belsejét. Korabeli rajzok segítségével újra építettük a tóraszekrényt is, illetve megmutatjuk a zsinagógában zajló átalakításokat is. Az emeleten pedig egy kis helyiségben eredeti műtárgyakat is kiállítunk. Természetesen a kiállításon tablók fogják segíteni a látogatókat, és bemutatjuk a tatai zsidóságról fellelhető anyagokat, tárgyi emlékeket, dokumentumokat, és új kutatások elemei is megjelennek − tette hozzá a szervező.

A kiállítás megnyitója március 19-én kedden, 17 órakor lesz. Az eseményen Prof. Dr. Gábor György vallásfilozófus, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem egyetemi tanára mond beszédet, illetve Michl József, Tata polgármestere köszönti a megjelenteket. A kiállítás augusztus végéig lesz megtekinthető.