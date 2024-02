A hétvégének és a programok sorának ezzel persze még nem volt vége. Szombaton 18 órakor kezdődött a gálaműsor, amelyen Alt István és zenekara, a Bagla Banda, a Cseh Tamás Band, a Dobroda zenekar, a Gímesi Igricek, a Hárompatak zenekar, a Húros Banda, Korpás Éva zenekara, Kurdi Gábor dudás, Lakatos Áron zenekara, Németh Dénes zenekara, a Pántlika zenekar, a Pengő zenekar, a Pósfa zenekar, a Sajó Banda, a Varjos zenekar és a Varsányi együttes lépett fel, előbb külön-külön, majd együtt.

A műsorvezető, Farkas József kedélyes, színvonalas konferálása számos érdekes információval is szolgált a közönségnek. Külön köszöntötte azokat fellépőket, akiket még a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató során ismert meg, és bizony volt belőlük nem egy. Például a már említett Kurdi Gábor vagy a 2015-ös győztes, Gál Tibor, aki nemcsak énekhangjával, de zenéjével is elvarázsolta a résztvevőket.

A Pengő zenekar megzenésített Petőfi-verseket hozott, de felcsendült itt moldvai és gömöri népzene is, hogy csak néhányat említsünk a sok közül. Az est két sztárja kétség kívül Kuti Sándor cimbalmos, valamint a nagybőgővel és brácsával is mesterien bánó Hanusz Zoltán volt, mindketten több produkcióban is közreműködtek, utóbbinak dr. Cseh Tamás külön tapsot is kért, hiszen elévülhetetlen érdemei vannak a találkozó létrejöttében.

Néznivaló is volt azonban az Egressyben. A Táncház 50 fotókiállítás anyaga is ide költözött. A tárlatot, amelyet a Hagyományok Háza a Táncház Egyesülettel közösen hívott életre, Halmos Béla Széchenyi-díjas magyar népzenész, népzenekutató, hegedűtanár emlékének ajánlották.





A táncházmozgalom évtizedeit kiállításon mutatták be

Fotók: Sz. A.