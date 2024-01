A rendezvényen Szladik Míra zenekari tag, a hangverseny műsorvezetője köszöntötte a jelenlévőket, köztük Erős Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét. A koncertet Max Leemann: Belgano című indulója nyitotta meg, majd Szladik Tibor művészeti vezető vezényletével a zenekar eljátszotta többek között Peter Leitner: My Dream-jét, Jacob Gade által 1925-ben írt Jalouise című tangót, és Siegfried Rundel híres keringőjét, a Weisse Wolkent is.

A rendezvényen visszatekintést is adtak az elmúlt évről. Elhangzott az is, hogy a Schrattenbachi Fúvószenekar nagy meglepetésre több tucat zenemű kottaanyagával lepte meg a táti zenekart. Magyarország Kormányától 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázaton, melyet a kottatár digitalizálásához szükséges eszközök beszerzésére, valamint ütőhangszerek és kiegészítők vásárlására fordítottak. Ugyanakkor bíznak benne, hogy a hangszerek elhasználódása miatt a jövőben is sikeresen pályázhatnak, és számítanak az adó egyszázalékos felajánlásokra is.

A koncerten Szádóczki Iván egyesületi elnök köszöntötte Jurásek Tivadart, Kelenföldi Csabát és Partos Bélát, akik 20, illetve 35-35 éve tagjai az együttesnek. A zenekar két ráadásszámmal is készült, a Radetzky induló sem hiányozhatott a műsorból. Turi Lajos polgármester végül köszönetet mondott a hangulatos újévi hangversenyért és szeretetteljes, egészségben gazdag, örömteli esztendőt kívánt mindenkinek.