A tanulók színvonalas, az ünnephez méltó előadással teremtettek varázslatos hangulatot. A hetedik osztályosok egy különleges műsorszám keretében adták elő a születés történetét: árnyjáték formájában mutatták be a karácsonyi csoda históriáját. Az intézmény szinte legfiatalabb korosztálya, a második osztályos diákok első alkalommal vállalkoztak egy igazi színpadi előadásra, méghozzá egy mesejátékra. Műsorukból az is kiderült, hogyan ünneplik az állatok a karácsonyt a kiserdőben. Az énekkarosok szebbnél szebb dalokon keresztül adtak át a csodálatos karácsonyi gondolatokat.

Az iskolában fontosnak tartják, hogy az életre neveljék a gyermekeket. Amikor csak tudják, technika órákon is kihasználják a lehetőséget és az alkotópadláson tevékenykednek. Ennek eredményeként számos munkadarab készült a téli időszakban is. Mint például a hidraulikus emelővel működő, billenőplatós teherautó, olajkút modell, angyalkák a karácsonyfára, lakásdísznek karácsonyi manók, de készült kétféle változatban madáretető is. A fából készült alkotásokat a gyermekek nagy örömmel vitték haza, hogy megmutathassák otthon, és, hogy a téli szünetben kipróbálhassák a játékokat és modelleket.