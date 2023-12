A politikus, intézményvezető álarca mögött ugyanis egy lírikusé is megfér, és nem is rossz szerzőé. Az 1972-es születésű József Attila-díjas író, költő, szerkesztő aktívabb politikai szereplése előtt, alatt nemkülönben intenzív részese már egy jó ideje a magyar irodalmi életnek. L. Simon László 2004-ben a Magyar Írószövetség titkára lett, illetve azt olvashatjuk róla, hogy számos irodalmi, közéleti, társadalomtudományi, illetve kultúrpolitikai esszéje jelent meg kötetek formájában, illetve érdemes tudni, hogy 1996-tól jelentkezett kötetekkel, köztük főként verses kötetekkel.

A most ajánlott könyve több szempontból is kiemelkedik és nemcsak a saját kötetei, de kortársai kiadványai közül is. A kiadó így ír erről a különlegességről: „Jelen művében egy ritkán alkalmazott könyvészeti eljárással, a japán hajtással találkozhatunk, amely a vizuális művészetek területén is kalandozó szerzőnek jó lehetőséget teremtett arra, hogy a verseket mögéjük rejtett képekkel, saját készítésű fotóival egészítse ki.”

A ráadás, hogy a Japán hajtás című könyvnek egy hangos melléklete is van, egy CD, melyen a zseniális Blaskó Péter színművész szavalja a kötetben található verseket. Ezután persze még inkább izgalmas kérdés, hogy vajon miről szólnak a Japán hajtás versei… Nos, erről L. Simon László egykori mentora, Kalász Márton, dedikációjában ekként fogalmazott: „L. Simon László sokoldalú alkotószelleme középpontjában a lírikus én áll - Japán hajtás című új könyvét az eddigi költői életmű summájának tekinthetjük. A versek gondolatkörnyezetén tűnődve érezni, hogy minden kettős értelmezést sugall. A "könyv" egyfelől mi magunk vagyunk, "margótól margóig tartó" létünk kompendiuma; másfelől mindezt olyan varázsos könyvművészeti kultúra és lelemény köréből vett kísérletbe kötötte be a szerző, hogy e kettő eredményeképp nem is jöhetett létre más, mint egy költői világ gyönyörködtető összhangja.” Erre gondolva lapozzuk óvatosan ezt a speciális könyvet, mely képeinek megtekintése sajátságos kalandot ígér.