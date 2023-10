Kovács Gábor, az Epöli Értéktár Bizottság tagja a 2000-es évek elején nagy sikerű kiállítást rendezett a közösségi házban, a helyiek bemutathatták régi szekereiket, a mezőgazdasági munkákhoz használt eszközöket és tárgyakat. Akkor arra kérte a helyieket, őrizzenek meg mindent, bízva abban, hogy egyszer tájház létesül Epölön.

– Az önkormányzat a 2000-es években megvásárolt egy régi parasztházat, amelyben a felújítás után megnyílt a tájház. A lakosok a félretett tárgyakat, eszközöket térítésmentesen ajánlották fel számunkra – mondta Molnár Viktor, a tájházat gondozó bizottság elnöke.

A minap a jubiláló intézmény is bemutatkozott a Szentendrei Skanzenben, ahol a malom évéhez kapcsolódva rendezhettek be egy kis kamarakiállítást, gabona őrlésével kapcsolatos tárgyakat, régi kaszákat, zsákokat, terményeket is magukkal vittek.

– A darálóval bárki ledarálhatta az árpa-, búza- és kukoricamagokat. Volt nemezelés, csapatunk tagjaival kis madárkákat lehetett készíteni. Sokan kitöltötték az epöli címerrel kapcsolatos kvízt, és népszerű volt a tájházas színező is. Az egyik helyiségben bemutattuk a tájház felújítási munkálatait. Egy szép színpadi program keretében oklevelet vehettünk át, majd a jubilálókkal közösen elültettünk egy almafát. Köszönjük önkéntes segítőink munkáját is – mondta Molnár Viktor.

A bizottság mellett a helyi civil szervezetek, csoportosulások is igyekeznek élettel megtölteni a tájházat, ahol számtalan érték és ritkaság található. Molnár Viktor szerint a tárgyak a hozzájuk köthető személyes történetek révén válnak még izgalmasabbá. Méltatta Kovács Gábort, aki oroszlánrészt vállalt a tájház és a kiállítás létrejöttében.

– A következő évben is szeretnénk beszélgetős esteket tartani, és célunk, hogy epöli népviselettel bővítsük a tárlatot. Bízunk benne, hogy döntés születik a tájház melletti romos állapotú, önkormányzati tulajdonú épület sorsáról, melynek helyén akár fedett közösségi tér is helyet kaphatna a jövőben. Október 14-én szélesre tárjuk az épület ajtaját, tárlatvezetéssel és foglalkozásokkal is készülünk – tette hozzá Molnár Viktor.