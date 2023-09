„Kicsavart test-és térábrázolások. Szétszakított narratív szálak. Felismerhetetlenségig roncsolt filmszalagok. Elképzelhetetlen formák” Ezzel a felütéssel hirdette meg eseményét az esztergomi Kaleidoszkóp Ház, ahol szeptember 24-én kortárs kísérleti filmeket lehet majd megtekinteni. A sokak számára ismeretlen művészeti ágról így írnak a szervezők: „A kísérleti filmművészet egy olyan műfaj, amely a hagyományos mozgóképes kultúra belső oppozícióját képezi. A médium születése óta operáló, a nagyipari stúdiórendszerektől függetlenül működő és azokkal radikálisan szembehelyezkedő műfaj az egyik legprogresszívabb és legnépszerűbb ágát képezi a tengerentúli és nyugat-európai art-mozi hálózatoknak és filmművészeti/videóművészeti köröknek.”

Az már a fentiek is kitűnik, hogy a kísérleti filmek erős érdeklődést, elköteleződést feltételeznek a nézőktől, hiszen – hasonlóan az absztrakt, elvont képzőművészeti alkotásokhoz – ezeknél a műveknél mind dramaturgia és technika szempontjából újszerű, formabontó megoldásokról beszélhetünk. A fesztivál anyagának összetételét magyarázandó így fogalmaznak a facebookos oldalon közzétett posztban: „A Blue Danube Film Festival egy Magyarországról induló elkötelezett nemzetközi filmfesztivál, amely a világ aktuális rövidfilmes munkáinak legjavát terjeszti. A programban rendszeresen helyet kapnak nagy sikereket elért, köztük Oscar-díjra, Európai Filmdíjra jelölt alkotások is. Idén 965 film érkezett 85 országból, melyből 54 filmet mutatnak be Dunarégió-szerte 6 kategóriában.” A szeptember 24-ei programban amerikai, ausztrál, mexikói, olasz, spanyol és finn alkotók rövidfilm munkáit nézheti meg a közönség. A vetítések 16 órakor indulnak.