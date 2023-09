Esztergom érseke

Amennyiben a portál keresőjébe beírjuk az „Esztergom” szót, több találatot is lelhetünk. Így például Széchényi György esztergomi érsekről is tudhatunk meg érdekességeket. 1685. március 21-én lett esztergomi érsek. Egy bíboros „a bőkezűség és adakozás csodájának” nevezte őt. Ő alapította meg 1687. március 19-én Academicum et Universitatis Collegium néven Budán fővárosunk török kor utáni legrégebbi középiskoláját, a mai Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium jogelődjét és számos más intézményt. A török háborúkban megsebesült katonák javára 337 ezer forintot bocsátott I. Lipót magyar király rendelkezésére. 1683-ban (a majdnem egész Nagyszombat városával együtt tűz által elpusztított) Szent Istvánról elnevezett papnevelő intézetet helyreállíttatta. Számos latin nyelvű beszéde nyomtatásban is megjelent.