A film Barbielandben játszódik, ahol nem meglepő módon a Barbie-k laknak. Ez a hely ideális a nők számára. Minden Barbie-nak a helyén van önbizalma, sikeresek a munkájukban és semmi hátrány nem éri őket amiatt, mert nők. Velük laknak a Kenek is, akiknek nem sok dolga van: duzzadnak az izmoktól és a Barbie-k kegyeit lesik. Ugye milyen ismerős?

Csak éppen fordítva, hiszen a való világban pont a férfiak a Barbie-k, míg a nők a Kenek szerepében vannak. A főszereplő Barbie-val furcsa dolgok kezdenek történni, ezért felfedezi az emberek világát, ahol rájön, egyáltalán nem olyan a nők helyzete a valóságban, mint ahogy ők azt Barbie­landben gondolták. Eközben az egyik Ken megismerkedik a patriarchátus eszméjével, és azt Barbielandben is megpróbálja bevezetni. A történet végét nem lövöm le, de tulajdonképpen nem is az a film lényege.

A Barbie-film egy olyan alkotás, ami igazi önbizalombomba lehet a női nézőknek. Eközben pedig egy igazi arculcsapás is. Felkavaró látni, hogyan kezelik a nőket a férfiak, ahogy azt is, milyen helyzetekbe mennek bele a nők annak érdekében, hogy elnyerjék a férfiak tetszését. Szembesülünk a lehetetlen elvárásokkal is: míg a film elején az egyik Barbie büszkén veszi át az irodalmi Nobel-díjat, egy nő a való életben nagy valószínűséggel zavarba jön, másoknak mond köszönetet, a saját érdemeit pedig fél elismerni. Ha mégis megteszi, máris nagyképűnek bélyegzik. Míg egy férfi bátran lehet büszke magára, egy nő esetén ez sokakban viszolygást kelt.

A Barbie-film majdnem minden mondata elgondolkoztató, bár egy játékbaba a főszereplő, mégis meglepően reális. Barbielandben és a való világban is elindulnak bizonyos változások, de csak apró léptekben. Nem csupán a nőknek lenne szinte kötelező megnézni, hanem a férfiaknak is, hiszen jobban megérhetnék, milyen élethelyzetekkel szembesülnek a nők nap mint nap. A film ráadásul rendkívül vicces is, így felváltva könnyezik rajta az ember a nevetéstől és a meghatottságtól.





Barbie amerikai vígjáték/filmdráma