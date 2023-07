Az arctalan művészekkel – vagyis azokkal a zenészekkel, akik álarcot viselnek – kapcsolatban mindig is vegyes érzéseim voltak. Egyrészt önbizalom-hiányos, a hangszereket remegve kezükbe fogó, az arcvonásaikat vállalni nem merő előadóknak tekintettem őket. Ellenben mindez csak egy trükk, mint a pókerarc, pontosan azért, hogy magukra vonzzák a tekinteteket. Hisz emberi mivoltunkból fakad, hogy kis túlzással kíváncsiak vagyunk mindenre és mindenkire, így arra is, hogy ki és milyen személyiség rejlik a titokzatos álarc mögött. Arctalan művészekből, formációkból ismerünk jó párat.

Némileg idesorolhatjuk a KISS zenekart, a még kemény stílust képviselő, vad koncertjeiről ismertté vált Slipknot nevű bandát, és Billie Joe Armstrongnak, a Green Day énekesének korábbi, The Network néven futó együttesét is. Az elektronikus zene világából Marshmello is mindenképpen beleillik a körbe: ő az, aki egy fehér kannára emlékeztető tárgyat visel és egy vigyorgó arc látható rajta.

Aztán itt van, a BoyWithUke álnevű, koreai-amerikai alt-pop énekes, aki még a TikTok-on futott be, utóbbi nem meglepő, hisz Dél-Koreához igen közel van Kína, és mint tudjuk, ez a videós platform onnan ered. A mindössze húszesztendős zenész egyszerűen nem ült fel az általam kifejezetten gyűlölt K-pop vonalra, ugyanakkor, ha csak a kinézete alapján ítélnénk meg, akkor inkább tartanánk ijesztőnek, mint megnyerőnek.

A BMW-lámpákra emlékeztető és a szemeket megtestesítő fénykarikák a legrosszabb horrorfilmes élményeinket juttatják eszünkbe. Nem úgy, mint a Serotonin Dreams nevű albuma, ami nemcsak egyszer élvezhető, hanem kifejezetten hallgatható is. Az Understand című dal egy igazi szerelmes vallomás, a szokásos fiatalkori plátói érzelmekbe ágyazva. A raphez ellenben tökéletesen illik az ukulele és ahogy újra és újra véget ért a szám, sűrűn nyomogatjuk az újrajátszás gombot.

A TikTok-on még a Toxic című dala hasított nagyot, melynek dalszöveges videóját a YouTube-on már több mint 123 millióan tekintették már meg. Ritka, hogy emészthető dalok hagyják el Dél-Korea határait és indulnak világhódító útjukra, ám az már nem a véletlen műve, hogy BoyWithUke augusztusban például Varsóban is fellép.