Különleges vendégelőadóval készült el a Góbé legújabb szerzeménye, a Rebeka. A csavaros népi popzenében utazó srácok Oscar Beertennel, belga hegedűs-dalszerzővel fogtak össze, bőven merítve a skandináv folkból a Rebeka születésekor, a végeredmény pedig minden várakozással szembe menve egy pörgős kocsmai hip-hop lett. A dal élőben a Góbé legnagyobb nyári koncertjén debütált június 1-jén a Kobuciban, ahol természetesen Oscar is csatlakozott a csapathoz, aminek oszlopos tagja a tatai Rigó Márton is. A banda egyébként hamarosan a Tatai Sokadalomban is fellép, méghozzá június 18-án, vasárnap. Nem először jönnek a népmávészeti fesztiválra, és ahogy legutóbb remek hangulatot csináltak, úgy valószínűleg ezúttal is megtáncoltatják majd a közönséget az ingyenesen látogatható háromnapos rendezvény utolsó napján.

A Góbé az elmúlt években többször megmutatta, hogy milyen egyedi módon nyúlnak a hazai folkkincshez és adagolják hozzá napjaink könnyűzenei hatásait. Ezúttal pedig egy szerencsés találkozásnak köszönhetően némi skandináv folk keveredett zenéjükbe: a Rebeka című dalukban ugyanis Oscar Beerten vendégeskedik. A belga hegedűs-dalszerzővel Egervári Mátyás, a zenekar cimbalmosa ismerkedett meg az Ethno Hungary nemzetközi zenei táborban, amely fiatal népzenészeket hozott össze a világ minden pontjáról. Az egyhetes táborban a jam sessiönök alatt hamar megtalálták a közös hangot, hiszen Oscar saját zenekarában a Góbéhoz hasonló felfogással nyúl a tradicionális népzenéhez. Oscar az elmúlt hét évben az északi népzenét tanulmányozta Svédországban, Norvégiában, Észtországban, Dániában, a Feröer-szigeteken és Finnországban, ahol jelenleg is tanul.

− A magyar népzene és a folklór évek óta nagy hatással van rám. A zene intenzitása, harmóniája, a gyors tempójú és finom hegedű dallamai és a dalok megbabonáztak. Azonban soha nem volt alkalmam igazán megtapasztalni ezeket személyesen is. Számomra a Góbé egyike azon kevés nemzetközi turnézó magyar revival folk zenekaroknak, akik sikeresen ötvözik a tradicionális magyar népzenét a városi hangzásvilággal − mesélte Oscar, aki a zenekar invitálására nemrégiben ismét Magyarországon járt, hogy közösen zenélhessenek.

Czupi Áron, a zenekar dobosa elárulta, hogy elképesztően izgalmas és tartalmas alkotási folyamat volt ez Oscarral.

− Egyrészt bő egy hetünk volt megalkotni a dalt... lehet, hogy többet is? Másrészt új fúzió-alapanyagra leltünk barátunk zenéjében, ami nagyban merítkezik a skandináv folkból, harmadrészt angolul kellett egyeztetnünk minden egyes gondolatot, ütemet. Ez utóbbi egyikünknek sem okozott megugorhatatlan akadályt, de a zenekar több tagjának – köztük nekem is – újszerű volt az élmény, ami egyszerre volt inspiráló és fárasztó − részletezte Áron, hozzátéve, hogy a belga muzsikus a legnagyobb alázattal nyúl a zene bármely részéhez, élmény volt vele alkotni. Az itt-tartózkodása előtt már küldözgettek egymásnak ötleteket, és ott úgy látszott, hogy inkább egy country-s, bluegrass-es szerzemény fog születni. Hát ez áll a legtávolabb a Rebekától. Egy igazi folkkocsma hip-hop lett belőle, ami persze - ahogy minden friss dalnál lenni szokott - egyből az új kedvence lett a Góbénak.

A dalban benne van Oscar északi ihletettségű, magával ragadó dallamvilága, a magyar népzene ereje, a táncházak forró hangulata és a Góbé tértágító fúziós folkja. A szám bemutatóján természetesen Oscar is jelen volt: a Góbéval együtt játszották el a Rebekát a Kobuciban június 1-jén.