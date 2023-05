A Szent Adalbert Központban megtartott könyvbemutatón elsőként dr. Alberti Péter alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte: az emlékek, jelentős történelmi események megidézése éltető víz, ami a magyarságunk, nemzettudatunk, hovatartozásunk gyökerét táplálja. Elhangzott, hogy az önkormányzat támogatta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét abban, hogy közös emlékérme készüljön az Aranybulla kibocsájtásának 800 éves jubileuma alkalmából és hogy egy reprezentatív kiadvány is készüljön. Köszönetet mondott azoknak, akik közreműködtek "mindörökké érvényes legyen" Az Aranybulla a függőpecsét másolatával című kötet megszülessen. Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök hangsúlyozta: az őseinktől megörökölt kultúrát a maga identitásában kell tovább adnunk az utókor számára. Bár változnak az idők és a kultúra is átalakul, de a belső önazonosságát meg kell őriznünk.

A kötetről Dr. Körmendy Kinga Pro Urbe Esztergom díjas kodikológus beszélt a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a kiadvány Dr. Hegedűs Andrásnak, a Prímási Levéltár igazgatójának szerkesztésében jelent meg, formai megjelenésében is szimbolizálja az intézmény dokumentummegőrzési feladatát, forrásfeltáró tevékenységét és a tudományos közreadás egységét. Egy igényes dísztokban közösen kapott helyet a tanulmánykötet, az Aranybulla 1318-ban kiadott másolatának hasonmásával, különleges tartótokban pedig II. András királynak, az 1233-ban született oklevelén, az úgynevezett Beregi egyezményen függő aranypecsétjének másolatával.

Ismertette, hogy a 2022-es esztendő az Aranybulla éve volt, új szemléletű szaktudományi elemzéseken alapuló monográfiával, tanulmánykötetekkel, konferenciákkal emlékeztek a jubileumra. A kötet révén II. Andrásnak 1222-ben és 1231-ben kiadott Aranybulláival, a dokumentumok előzményeivel is megismerkedhetünk, de számos politikai, gazdasági és egyháztörténeti összefüggésekről is olvashatunk. A bemutatón közreműködött Pálmai Árpád karnagy, egyházzenész is. A rendezvényen részt vett többek között Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, illetve Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is.