Júniusban a Színházi Olimpia részeként tartanak előadásokat Esztergomban

Három produkcióval is szerepel az Esztergomi Várszínház az április 15-én Budapesten megnyílt és a színházi évadban is működő X. Színházi Olimpián. A királyvárosi teátrum egy olyan eseményen mutat be darabokat, melyen 35 ország 200 társulatát lép fel, s így mintegy 550 előadás látható a közel 70 helyszínen Budapesten és országszerte. Esztergomban a Dobó gimnáziumban lesznek az előadások

A 10. Nemzetközi Színházi Olimpia nyitórendezvénye Budapesten Forrás: MTI Fotós: Balogh Zoltán

Az Esztergomi Várszínháztól kapott tájékoztatás szerint a teátrum június hónapban három produkcióhoz kapcsolódva vesz részt a X. Színházi Olimpián. A mindhárom esetben a Dobó Katalin Gimnáziumban bemutatott előadások sorát a költő születésének bicentenáriumával összefüggésben Petőfi Sándor híres prózai műve, az A helység kalapácsa nyitja meg, június 18-án vasárnap 19 órai kezdettel. A darabot Vidnyánszky Attila rendezésében a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Kamaraszínház és a Nemzeti Színház közös produkcióban mutatja be. Június 25-én vasárnap 19 órakor a német TiG - Theater Bamberg társulata adja elő Simon Stone Euripidész nyomán rendezett Médeia című drámát. A hónap végén, 30-án pénteken 19 órakor a Komáromi Jókai Színház művészei lépnek a közönség elé, mégpedig Schwechtje Mihály Az örökség című 18 éven felülieknek szánt, Rédli Károly általi rendezésével. A számos ország neves rendezői és drámaírói által alapított, 1995 óta megtartott Színházi Olimpia idei magyarországi programjairól a szinhaz.org/10-szinhazi-olimpia-budapest-magyarorszag oldalon lehet bővebb tájékoztatást kapni.

