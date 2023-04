Örömet nyújtott a családnak a nedű

Azurák Mihály a magyar költészet napján saját műveit is a közönség elé tárta. A bor titka, a Boros mindenség, a Bor és varázs, illetve a Poharamban a bor című költeményei után többek között arról is beszélt, hogy mindig lenyűgözi őt, ha idős gazdákkal találkozhat, akik tudják, hogy a természetben van a helyük. A székesfehérvári költő elárulta, hogy családjával együtt harminc éven keresztül ők is foglalkoztak szőlővel és borkészítéssel, a három évtized alatt sok örömet, vígságot, barátságot nyújtott nekik a nedű. Egyébként a rendezvényen azt is megtudhattuk, hogy Azurák Mihály fia, Azurák Csaba, aki hosszú éveken keresztül a TV2 műsorvezetője volt.