A kötet a forradalom évébe kalauzolja el az olvasókat, amikor is a 30 éves, tehát még fiatal Mensáros pályafutása első kiemelkedő előadását tartja meg művésztársaival a debreceni Csokonai Színházban. Shakespeare híres darabjának ezen magyar bemutatójának gyorsan híre ment az akkori Magyarországon, és olyannyira felkeltette a széles közönség érdeklődését, hogy egész zarándoklatok indultak meg az ország minden pontjáról, s főként a fővárosból. Az MMA azzal a szándékkal állított össze egy kivételes tartalmú színháztörténeti könyvet, hogy bemutassa ennek a legendás hírű előadásnak a lényegét, illetve a szereplők, a szakmai emberek elbeszélései alapján visszaadja azt a katartikus hangulatot, melyet a Mensáros László általi alakítás adott.

A Hamletet 1956. március 15-én mutatták be, majd a villámgyorsan izzó népszerűségnek köszönhetően sokan vettek jegyet a produkcióra. A forradalom leverése után azonban a darabot levették a kínálatból, sőt a színház társulata szétszéledt, Mensáros pályafutása pedig nemzedéke oly sok tagjához hasonlóan kétségessé vált. A kötetben nemcsak a korabeli kritikák, szakmai vélemények olvashatók, de például az Opheliát alakító Örkény Éva és a darab zenei kommentárját komponáló Kurtág György visszaemlékezése is szerepel, ahogy a címszereplő fia, Mensáros Péter gondolatai is. Szathmáry István, a könyv szerkesztője többek között így ír az előszóban: „[Mensáros László] Kivételes intellektusa, személyes sorstragédiái, személyiségének összetett volta és szélsőséges érzékenysége mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar színjátszás és filmtörténet egyedi és utánozhatatlan alakjaként emlékezünk rá.”

A könyvben számos fotó, valamint mellékletként egy, a híres előadás egyetlen megmaradt hangfelvételének CD-n hallgatható változata teszi teljessé az élményt.