A virágvasárnapai mise és istentisztelet is különleges lesz, hiszen a viseletbe öltözött résztvevők felekezetüknek megfelelően ilyenkor előbb templomba mennek, majd a téren találkoznak. Negyed 12-kor pedig kezdődik maga a böjti karikázó a Kossuth téren.

A tavaszi időszak jellemző táncaival, a karikázókkal, faluhossza járásokkal éltetik a hagyományokat, a tavaszi megújulást, megtisztulást a lányok, asszonyok. És csak a lányok, asszonyok! Mindenki a maga életkora tapasztalatával, női energiáival ad hozzá egy részt a száz(nyi) virágszál vasárnapjához, máshogy járja a kislány, mint a már sokat tapasztalt nagymama, máshogy énekel egy fiatal lány, mint egy második virágzását élő asszony. Minderről most podcatsunkban mesélünk bővebben, valamint két dalból egy-egy részletet is mutatunk, hogy mindenki hallhassa már most: micsoda ereje van a közös énekszónak.

