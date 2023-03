Ma már kétlaki a költő

Kézdivásárhelyen született és Kézdiszentkereszten él Fekete Vince. Ma már kétlaki, Budapesten is sokat van. Tavasztól őszig, mikor sok a kerti munka, inkább otthon tartózkodik.

Már akkor szerette a könyveket, mikor még olvasni sem tudott. A Biblia mellett Petőfi, Arany és egy világlexikon, valamint egy paripás mesekönyv volt sokáig a kedvence. Édesanyja olvasott fel neki. Első verseit a Toldi, majd egy népi kalendárium ihletett. El is küldte egy szerkesztőségnek, és máig benne él az egész nyarat átívelő várakozás. Leste a postást, hátha az ő versével nyomtatásban is találkozhat. Nem így történt. A középiskolában sportolt is. Focizott. Egy tanára mentorálta ekkor, a fiatalon elhunyt költő, Boér Géza, aki az első kötetének megjelenése előtt nem sokkal halt meg. Nagy hatással volt rá többek között Szilágyi Domokos és a Forrás-nemzedékek költői.