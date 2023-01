Rendkívül eredményes évet tudhat maga mögött a hat éve működő társulat, mely a számtalan előadás mellett tavaly augusztusban G. Tóth Franciskával, az MNM Babits Mihály Emlékház vezetőjével, irodalomtörténésszel együtt megrendezte a hagyományos Babits Pikniket.

A rendezvény résztvevői a főtéren álló Babits-szobortól pöttyös ruhákban sétáltak el az előhegyi villához – a viselettel Török Sophie-ra, azaz Babits Mihály feleségére emlékeztek, kinek védjegyének számítottak a pöttyös ruhaneműk – majd az érdeklődők a hangulatos környezetben megtekinthették a Jónás könyve című előadást, mely szintén nagy sikert aratott.

– Szeptemberben az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közösen rendeztük meg a Széchenyi téren az első musical- és operettgálát, illetve a decemberi, hagyományteremtő angyaljátékot, utóbbi az adventi készülődésnek egy szép pillanata volt. Mindkét előadás nagyobb tömegeket mozgatott meg, az angyaljátékban mintegy hetven szereplőt és közreműködőt láthatott a több száz fős közönség. Felléptek a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola diákjai, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium kórusa, illetve a Balassa Bálint Vegyes Kar is – mondta Kaj Ádám.

Megtudtuk, hogy Az influenszer című darabot új szerep­osztásban mutatták be ősszel, Jenike Sára vette át a főszerepet, illetve a Hamletben Háda János kapta meg Claudius szerepét. A Szép magyar komédiában is volt változás, ugyanis Szemerédi Bernadettet is láthatjuk majd színpadon.

Szemerédi Bernadett Júlia szerepében

Fotós: Gál András / Forrás: Babits Mihály Színház

– Folytattuk tavaly is a színháznevelési programunkat, az iskolák számára ingyenesen biztosítottunk látogatási lehetőséget, ezt a kezdeményezésünket idén is tovább szeretnénk vinni. Jó szívvel emlékezem vissza az előző évre, annak ellenére, hogy több nehézséggel is szembesültünk – árulta el.

Kaj Ádám megjegyezte, hogy a bázisuknak számító művelődési házat a fűtési szezon kezdetén zárták be, ám annyi segítséget kaptak a városi intézményektől, például a Helischer József Városi Könyvtártól, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskolától, hogy az átmeneti időszakban is van játszási helyszínük. Ráadásul azt is örömtelinek tartja, hogy a partnerek ingyen biztosítanak számukra helyet.

– A könyvtárban a Sötétben Látó Tündér című mese alapján ötalkalmas előadás-sorozatot tartottunk. A programokon a Kárpátaljáról menekült, illetve magyarországi rászoruló családok, gyermekek vehettek részt – mesélte lapunknak.

A színház igencsak nagy lendülettel vág neki az új esztendőnek, melyet rögtön két előadással nyitnak meg. A társulat vezetője hozzátette: nem titkolt céljuk, hogy a mostani nehéz helyzetben a kultúra elérhető legyen mindenki számára, melyre ez a két alkalom remek lehetőséget nyújt. A hónap utolsó napján az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola dísztermében mutatják a Weöres Sándor Psyché című műve alapján létrejött Psyché és Nárcisz című darabot, míg február 13-án, Bálint-nap előestéjén pedig a több éve nagy sikerrel futó Szép magyar komédiát.

Előbbi mű Lónyay Erzsébet tipikus női sorsát eleveníti fel, aki tehetsége révén a legnagyobbak közé tartozhatna, ám mégis szépségével tud érvényesülni. A februári produkcióban pedig a Hiperkarma és a Napoleon Boulevard együttesek dalai is elhangoznak, melyek még autentikusabbá, modernebbé teszik Balassa Bálint klasszikusát.

A művelődési házban leltek otthonra

Az esztergomi Babits Mihály Színház hamar leküzdötte a kezdeti nehézségeket, majd előbb a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, végül a művelődési házban lelt otthonra. Kaj Ádám fontosnak tartja az intézményekkel való együttműködést és kiemelte az iskolákkal, a kultúrára fogékony pedagógusokkal való remek kapcsolatot is. Sikerként könyvelik el, hogy egyre több osztály néz tőlük előadásokat és reméli, hogy idén is minél több diák számára nyújthatnak maradandó élményeket. Az igazgató elmondta, hogy civil kezdeményezésre indítottak diák-, illetve felnőttszínjátszós csoportot, a drámafoglalkozásokat a Kapcsolatok Házában szokták tartani, ezeken a helyi és környékbeli településeken élő érdeklődök is részt szoktak venni. Úgy gondolja, hogy a színház feladata az is, hogy legyen ilyen jellegű képzés a városban.

– Az évad végéig további előadásokat is tervezünk. A tavaly felújított A gólyakalifát technikai okok miatt hosszú ideig nem tudtuk játszani, ezt a darabot mindenképpen szeretnénk felújítani és tavasszal műsorra tűzni. A János vitéz premierjét a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva tavasz végén, nyár elején tarthatjuk meg. Készülünk továbbá szabadtéri rendezvényekkel, programokkal is – ismertette a terveket a színházigazgató.

Kaj Ádám lapunknak elárulta azt is, hogy szeretnék, ha a Babits Pikniknek tavasszal is lehetne egy felvonása, illetve idén az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel a musical- és operettgála, valamint az angyaljáték mellett több közös tervük is van, melyekről egyelőre nem árulhatott el részleteket. A legfőbb céljuk azonban, hogy nagyobb életet vigyenek az esztergomi főtérre és színházként egyre inkább szolgálják a régió ügyét is.