Bemutatták a Jókai moziban a Magyarock Dalszínház első saját készítésű dokumentumfilmjét, Az operettkirályt, amely Lehár Ferenc életét vitte vászonra. A film rendezője Koltay Gábor volt – írta meg a komarom.hu.

A díszbemutató közönségét a város polgármestere, dr. Molnár Attila, Koltay Gábor rendező, valamint Derzsi György főszereplő is köszöntötte. is köszöntötte. A bemutatón elhangzott: a koronavírus-járvány 2020-ban rányomta bélyegét a Lehár 150 Emlékév programjaira. Ezzel együtt is sikerült méltóképp megemlékezni az egykori zeneszerző születésének másfél évszázados jubileumi évfordulójáról.

Dr. Molnár Attila arról beszélt, örömteli, hogy manapság ennyi komáromi kötődésű film készül, hiszen nemrégiben egy másik Koltay-mozinak, a Czibor, a rongylábú című filmnek volt premierje szintén a Jókai moziban.