A Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanuló képgrafikusok legifjabb generációja mutatkozott be a Kortárs Galériában. Kammerlohr-Kováts László galériavezető elmondta: a járvány miatt sajnos két évig kellett várni arra, hogy ez a sokszínű tárlat megvalósulhasson Tatabányán. Negyvenhat alkotó mutatkozik be, közülük hat mester, akik egyben az egyetem kiváló tanárai is.

Bojtos Anikó, az egyetem munkatársa a megnyitójában kiemelte: otthonában számtalan grafika veszi körül. Olyannyira hozzánőtt ez a műfaj, hogy ha külföldre utazik, akkor is visz magával néhányat.

A grafika az időtlenséget, a szabadságot jelenti. Ez tükröződik a tárlaton is, ahol ezerféle módon jelenítik meg alkotásaikat a művészek.

A grafikai tanszék 150 éve működik, s kiváló művészeket nevelt ki. Még a pandémia sem akadályozhatta a szakmai munkát. További inspirációt gyűjthettek maguknak a művészpalánták. A tárlat is ezt mutatja. A témák között megjelenik a magány, a közösség, a trauma, a halál, a játékosság. A kiállítás április 29-éig látogatható.