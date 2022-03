Az első előadást a tervek szerint 2021. március 15-én rendezték volna a helyi művelődési házban. A premieren Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeményének bemutatására készültek. Ám a pandémia az élet minden területén átírta a forgatókönyvet. Folyamatosan tolódott a bemutató, amely végül idén januárban vált véglegessé, az időpontja, ami akkor ugyan még „optimistának” tűnő. Aztán csak elérkezett az előadás napja, amikor a Déryné Társulat színművészei, Szemerédi Bernadett, Széplaky Géza és Turi Bálint várták az általános iskolás korú gyerekeket egy kis, úgynevezett színházsimogatóra.

A közösségi ház színháztermében ugyan nem volt telt ház, de az interaktív játékokat nagyon élvezték a gyerekek és a szülők is. A művészek a „János vitézben” is szereplők, így bepillantást nyújtottak a karaktereik révén az esti előadásba is. Turi Bálintot a „műsort” követő vastaps után kérdeztük a sokak számára még idegenül hangzó „színházsimogatóról”. Bálint elmondta, hogy – jellemzően – élvezik a gyerkőcök ezeket a programokat, és a kis létszámú közönségnek is lehet előnye.

A művelődési ház mellett elsétálók már a színdarab kezdete előtt sejthették, hogy valami nagy dolog van készülőben. Az előadáshoz ugyanis a tizenegy tagú stáb a díszletekkel, hang- és fénytechnikával, és a tizennégy előadóművész több Déryné logós autóval érkezett. Tardoson nem emlékeztek arra, hogy lett volna ilyen komoly technikával, dísz­lettel előkészített színdarab. Az újdonsült Jászai-díjas Berettyán Nándor által rendezett darab viszont már telt házat vonzott a művelődési házba.

Horváth Márk (Jancsi) és Vas Judit Gigi (Iluska) főszereplésével magas színvonalú előadásnak lehettek szemtanúi a tardosiak. A társulat tagjai, a „színházsimogató” aktív résztvevőjét, a második osztályos Schruff Marcellt is „bevették” a darabba. Kapott huszár egyenruhát, és láthatóan lámpaláz nélkül, felszabadultan tette, amire kérték, és mint említettük, ütemes tapssal zárult az este.



Örömöt okoz a településnek A jól sikerült előadásokat követően Csabán Béla, a település polgármestere elmondta, hogy nagyszerű dolognak tartja a Déryné Programot, hiszen ezzel az ilyen kisebb településekre is, mint Tardos – jelképes összegért – eljuthatnak nívós, színvonalas és élvezetes kulturális rendezvények, előadások. A polgármester többek között külön is megköszönte Rendek Bélának, hogy a díszlet autentikusságához és hitelességéhez biztosította és le is szállította a nélkülözhetetlen szalmabálákat...