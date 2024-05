Kezdetét vette Tatán az újabb ifjúsági korosztályról szóló kutatás, amelynek célja, hogy ifjúsági közösségi térrel kapcsolatos építő információkkal dolgozhassanak a szakemberek.

Egy ifjúsági közösségszervezés szakos egyetemista csoport is segített a közösségi tér kutatásában

Cserteg István, ifjúsági referens a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Tatán régóta dédelgetett álom, hogy több ifjúsági közösségi tér gazdagítsa a város fiataljainak életét.

Régi álom a közösségi tér

– Egy újabb álom, hogy a fiatalokra szabott szolgáltatások és a fiatalok által kitalált élményprogram is rendelkezésre álljon. Ebben a folyamatban a fiatalok véleményét megkérdezni és erre alapozni a legfontosabb megalapozó döntés – magyarázta az ifjúsági referens. Hozzátette: erre született meg Tata Város Önkormányzata és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet szakmai kapcsolata, amelyben aktív szerepet vállalt Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK) és a Te Vagy Önmagad Legjobb Verziója Egyesület (TVÖLV) csapata is. Az ELTE kutatócsoportját Déri András és Gulyás Barnabás oktatók segítették, a kutatás tervezésében és lebonyolításában részt vett egy 13 fős ifjúsági közösségszervezés szakos egyetemista csoport is.

– A hallgatók kérdezték meg a diákokat és a szakembereket tapasztalataikról, gondolataikról. A fókuszcsoportokat követően egy online kérdőívvel június közepéig gyűjtik a hasznos gondolatokat az ifjúsági tér tervezéséhez, születéséhez – tette hozzá a szakember.