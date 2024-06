A megemlékezésen a Holokauszt tatai áldozatok emlékére tartott istentiszteletet Vári György rabbi, majd emlékbeszédet mondott Dávidházi Péter irodalomtörténész.

A vasárnap a Holokauszt tatai áldozatainak emlékére tartottak megemlékezést

Fotó: tata.hu

A tata.hu oldalon számoltak be arról, hogy a helyi gettót 1944. június 5-én számolták fel, majd másnap hajnalban gyalogmenetben indították el a tatai zsidó polgárokat a vasútállomás felé, ahol marhavagonokba terelték őket. Az útjuk először Komáromba vezetett; ideiglenesen a monostori erődben kialakított gyűjtőtáborba kerültek a környező településekről érkezettekkel együtt.

A Holokauszt tatai áldozatai

A Tatáról elhurcolt zsidókat 1944. június 16-án deportálták Auschwitzba, az akkor deportált csaknem 650 emberből csupán 63-an tértek vissza Tatára. A vasárnapi megemlékezésen a tatai áldozatok emlékére tartott istentiszteletet Vári György rabbi.

– Van a tatai zsidóságnak városi emlékezete, és ennek az emlékezetnek most is vannak továbbadói, ami megnyugtató. Az emlékezést célzó rítusok azért vannak, hogy helyet találjunk a világban magunknak és az áldozatoknak is, hiszen a holokauszt célja az volt, hogy őket és az emléküket is kitöröljék a világból – Vári György rabbi. A tatai megemlékezésen emlékbeszédet mondott Dávidházi Péter irodalomtörténész és közreműködött Quittner Zoltán kántor.