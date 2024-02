Rigó Balázs, Tata ifjúságért felelős alpolgármestere elmondta, hogy a város számára külön apropót szolgáltat, hogy 2027-ben éppen 300 éves évfordulója lesz annak, hogy a török kiűzését követően az Esterházy-család birtokába került Tata és környékbeli települések sora, és megkezdődött a település történetének második aranykora.

– Hiszünk abban, hogy ez a jubileum alkalmat kínál arra, hogy felidézzük: egy válságos helyzetet, sőt, szinte teljes pusztulást követően is van lehetőség a megújulásra, az építkezésre, egy olyan közösség és hely megformálására, amely évszázadok múltán is életképes. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha az ott élők társadalmi helyzettől, kortól, nemtől, vallási, politikai és etnikai hovatartozástól függetlenül felelősséget vállalnak és együttműködnek a közös ügyért, településük jövőjéért – magyarázta az alpolgármester.

Hozzátette: „...ezért az eseménysor gondolatiságát az „Emlékezz! Gondold újra! Kezdd újra!” hármas jelszóval, illetve annak angol megfelelőjével foglaltuk össze: „REmember! REthink! REstart!”. Ehhez kapcsoltuk a fiatalok megszólítását célzó felhívásunkat is: „Válj a részesévé! Gondolkodj! Kezdd el!”, azaz „GET involved! GET to thinking! GET started!”

Ezek köré a gondolatok köré kívánjuk felépíteni programunkat, melynek fontos részét képezi a lokális identitás megerősítése, a helyi fiatalok minél szélesebb körű bevonása a településünk jelenével és jövőjével kapcsolatos ügyekbe és azokról szóló döntések alakításába, a fiatalok önismereti, önértékelési és önfejlesztési készségeinek javítása, az esélyegyenlőség biztosítása, az önkéntesség kultúrájának további erősítése, új, alulról jövő kezdeményezések felkutatása és elindítása – tette hozzá Rigó Balázs.