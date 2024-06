– A hét során leválasztjuk a két medencét, így az első kánikulai hétvégén is várjuk a fürdőzőket, akik a Grófi-tavat, a pancsolót és a csúszdás medencét tudják majd használni. Természetesen, amíg tartanak a munkák, illetve a próbaüzem, addig kedvezményes belépőt kell váltaniuk a fürdőzőket – szögezte le a Városkapu vezérigazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy miért nem lehetett korábban elkezdeni a medence felújítását, amiről korábban a Kemma.hu is beszámolt.

– A medencék felújításával meg kellett várni, hogy véget érjenek a fagyok. Csak ezután lehetett megnézni, hogy az időjárás milyen károkat okozott a burkolatban. A munkatársaimmal meghatároztunk egy bizonyos mennyiségű hibát, ami az ésszerű javítás határán belül van. Azonban hamar kiderült, hogy jóval nagyobb kár keletkezett, így nem lesz elég csak a csempék cseréje. Ezután tudtuk felmérni a lehetőségeket és a testület elé vinni a kérésünket – tette hozzá Pálházy Nándor.