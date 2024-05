A KANárik énekegyüttes a Budapesten megrendezett Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntőjében kiemelt arany minősítést kapott. A Tatabányai Árpád Gimnázium csapatában Kocsis Donát (7. a), Scheib Dominik (10. a), Tóth Mihály (11. a), Várkonyi Olivér (11. a), Kővári-Mátyás Dániel (11. c), Tóth Márk (11. c), Szilágyi Bulcsú (12. a) és Pordán Tamás (12. c) érte el a szép sikert. Felkészítő: Szeimann Zsuzsanna tanárnő.