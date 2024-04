Ebben az időszakban szünetel a fiókközi- és a könyvtárközi kölcsönzés, a foglalás és a könyvboxba foglalás szolgáltatás is. A központi könyvtárból kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje nem fog a leltári időszakra esni. Amennyiben a központi könyvtárból kölcsönzött könyveket vissza szeretnék szolgáltatni a leltár ideje alatt, erre a szélfogóban elhelyezett könyvvisszavevő automatánál lesz lehetőség. A fiókkönyvtárak továbbra is a megszokott nyitvatartási rendben várják az olvasókat. A központi könyvtárból kölcsönzött dokumentumokat ott is leadhatják díjmentesen.