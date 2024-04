Összesen mintegy 1,4 milliárd forintot kap Tata TOP PLUSZ pályázati forrásokból a csapadékvíz elvezetők fejlesztésére. A márciusi testületi ülésen is szóba került az uniós pályázat. Michl József polgármester elmondta, hogy a tervezők készítik az engedélyezési és kiviteli terveket, ha ezek megvannak, megkezdhető az engedélyezési eljárás. A nem engedélyköteles kiviteli tervekhez megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése.

Hozzátette: Tata város Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítése folyamatban van. Február 22-én a tanulmány készítőivel egyeztetést tartottak, ahol véleményezték a vízgazdálkodási terveket is. A pályázatoknak köszönhetően egy forgalmas parkoló is megújulhat.

A Szent Kereszt Katolikus Templom mögötti parkoló is megújulhat a pályázat segítségével

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A pályázat része többek között érinti a Május 1. út 43-45-ös tömböket is, amiről korábban már a Kemma.hu is beszámolt.

A parkoló felújítása is belefért

– Már több mint tíz éve, hogy visszatértek a felszín alatti források. Ezek a házak pedig szenvednek emiatt. Most sikerült pénzt szerezni, hogy a környezetében le tudjuk süllyeszteni a vízszintet és el tudjuk vezetni. De ezt a feladatot azzal is kiegészítjük, hogy a környékben keletkező csapadékvizet ebbe a csatornába is be tudjuk kötni. Hasonló fejlesztés a Mária utca környékén, Agostyánban, a posta utcájában, de a Kazincbarcikai és az Új úton is lesz – sorolta a várható beruházásokat a polgármester, aki szerint a legnagyobb ilyen feladat a II. János Pál pápa téren lesz. A városvezető a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a csapadékvíz-elvezetők fejlesztésére kiírt pályázatba sikerült belevenni a Szent Kereszt Katolikus Templom mögött található, murvás parkoló felújítását is.