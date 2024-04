Ismét túl vagyunk a sokak által vitatott óraállításon, aminek személy szerint örülök, hiszen így egy órával tovább van világos. Ebből következően ősszel sosem örülök a visszaállításnak, mivel nem szeretem, hogy délután négykor sötétedik. És persze annak sem örülök, hogy az Európai Unió évek óta tehetetlenkedik ebben a kérdésben (is), a sok-sok jól fizetett képviselő és ezernyi hivatalnok képtelen még egy ilyen egyszerűnek tűnő kérdésben is közös álláspontot kialakítani és dűlőre jutni. Évek óta ígérik, hogy ez most már tényleg az utolsó óraállítgatás lesz, de mindig akad valami kifogás, hogy miért nem. Talán a nyáron alakuló új parlament megoldja. Sz. I.