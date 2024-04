Jótékonysági táncgálát és bált rendezett április 13-án, szombaton a Kecskédi Néptánc Egyesület.

A néptánc fellegvára lett délutánra a művház

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Délután a kultúra kecskédi fellegvárában kezdődött a kultúrműsor a helyi általános iskola, a német nemzetiségi óvoda és bölcsőde csoportjai, a német nemzetiségi dalárda és a néptánc egyesület tánccsoportjai közreműködésével. Később, 19 órakor jó hangulatú bál kezdődött, amin a Gaudi Buam szolgáltatta a talpalávalót.

Az emeleti terem már jóval a kezdési időpont előtt megtelt. Sorra érkeztek a szülők, rokonok, barátok, ismerősök, no meg persze a fellépők is. Dr. Legát Csaba elnök köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, immáron hagyomány, hogy a tánc világnapjához (április 29.) közeledve és annak nagyszerűsége előtt tisztelegve gálával örvendeztetik meg a sváb település lakóit. Az idén összesen 16 produkciót láthatott a közönség. A dalárda nyitotta a műsort, majd a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki táncra perdült a színpadon. Az iskolások közül minden korosztály képviselője fellépett, de volt diák és házas tánccsoport is. A műfajok terén szintén nagy volt a választék: játékfűzést, polkát táncoltak, de Borkóstolónak, sőt még bajor sörtáncnak is tapsolhatott a közönség.

A néptáncosok műsorukban többnyire német nemzetiségi táncokat és koreográfiákat mutatnak be, de megjelennek a magyar néptánc gyöngyszemei is, mint például a verbunkok, karikázók, botos és pásztortáncok, páros táncok, melyeket a lendület és dinamika jellemeznek, amit a közönség igen nagyra becsül és becsült most is.

A néptánc támogatásáért gyűjtöttek

A rendezvény díjmentes volt, de becsületkassza működött. A Kecskédi Néptánc Egyesület az adományokból a későbbi fellépéseket finanszírozza. A Kecskédi Néptánc Egyesület 1963-ban alakult. Fennállásuk ideje alatt hagyományokat, kulturális értékeket gyűjtötte, ápolta, éltette és örökítette át generációkról generációkra. Kulturális örökségük sokrétű: az ének és a dal, a bajor nyelvjárás szépségeivel teletűzdelve és a tánc, mint művészeti tevékenységük legjelesebb hagyománya.