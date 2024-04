Egy hónappal ezelőtt történt az a súlyos mentőbaleset, ami miatt kidőlt Tatán, az Ady Endre úton lévő egyik jelzőlámpa. Bár az oszlopot hamar helyreállították, a lámpák azóta is sárgán villognak csak. Aki ismeri a környéket és közlekedik arra autóval, az tudja, hogy az Erzsébet tér felől nehéz és veszélyes kikanyarodni az Ady Endrére. Egyrészt balra nehéz kilátni, másrészt a nagy forgalmú úton folyamatosan jönnek az autók. De a kereszteződésnél két gyalogátkelő is van, ahol most szintén nem működnek a jelzőlámpák.

A forgalmas kereszteződésben a mentőbaleset óta sárgán villognak a jelzőlámpák, de közel a megoldás

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu megkereste a jelzőlámpákat üzemeltető Magyar Közút Zrt.-t, hogy mikor fognak újra üzemelni a lámpák. Válaszuk szerint a csomópontban bekövetkezett baleset nyomán a forgalomirányító berendezés jelentősen megrongálódott és üzemképtelenné vált. Az anyagi kár jelentős, az összes érintett berendezés és a nagy méretű tartóoszlop cseréje összesen mintegy 4 millió forintba kerül.

Komoly károkat okozott a mentőbaleset

– A kiterjedt mértékű meghibásodáshoz külső szakvállalkozás bevonása volt szükséges. Megtörtént a részletes kárfelmérés, viszont mivel itt nem egyszerű hibaelhárításról van szó és speciális berendezéseket kellett újra beszerezni, ezért a folyamatok átfutási ideje is hosszabb volt. Ha az időjárás is megfelelő lesz akkor terveink szerint a jövő hétig (április-május fordulójára - a szerk.) a munkálatok is elkezdődhetnek, onnantól számítva azok 2-3 napon belül be is fejeződhetnek – írták válaszukba.

Hozzátették: addig is a közlekedők türelmét és megértését kérik. Illetve arra is felhívták a figyelmet, hogy a csomópontban a jelzőlámpák üzemeléséig a kihelyezett táblák és KRESZ-szabályok ugyanúgy érvényesek, így azok betartásával a kereszteződést a közlekedésben résztvevők biztonsággal használhatják.